Минфин высказался о возможном включении дорожного налога в цену на топливо 9 24.06.2019, 16:31

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Что ожидает белорусских водителей?

В случае включения дорожного сбора в стоимость топлива могут пострадать наименее обеспеченные слои населения. Такое мнение министр финансов Беларуси Максим Ермолович, пишет БелаПАН.

«Включение дорожного сбора в стоимость топлива будет отражаться на категориях населения, которые мы должны защищать. Это лица, которые получают среднюю зарплату и ниже, и пенсионеры — они будут нести более высокую нагрузку в конечном итоге. Этого допустить нельзя», — подчеркнул Ермолович.

Он обратил внимание, что существующая система уплаты дорожного сбора — «тяжелая с точки зрения администрирования». Министр констатировал, что привязка уплаты дорожного сбора к прохождению техосмотра привела к тому, что единовременно людям приходится расставаться с порой значительной для семейного бюджета суммой.

«Около двух лет назад мы начали вырабатывать механизм, который бы позволял администрировать эту систему без прохождения техосмотра», — напомнил Ермолович. В результате было предложено отвязать уплату дорожного сбора от прохождения техосмотра, а плательщиков сбора контролировать с помощью системы видеомониторинга.

«Использование этой системы позволяло решить ряд вопросов. Те, кто не платит, неотвратимо получали наказание, а плательщики уплачивали бы дорожный сбор только тогда, когда им нужно эксплуатировать транспортное средство. Можно было покупать доступ к дорожной сети на месяц, два, квартал или другой период», — пояснил Ермолович.

Однако предложение о внедрении такой системы до сих пор не реализовано.

«Появилась новая дискуссия по этой теме, мы к этой дискуссии готовимся. Лично я не являюсь сторонником или противником ни одной из систем уплаты дорожного сбора. Каждая система имеет свои недостатки и достоинства», — отметил Ермолович.

Он добавил, что включение дорожного сбора в стоимость топлива неизбежно приведет к увеличению стоимости не только бензина, но и других товаров и услуг.

С 2014 года для финансирования дорожной инфраструктуры все автовладельцы в Беларуси стали уплачивать госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (так называемый дорожный сбор). При этом госпошлину автовладельцы сейчас должны уплачивать во время прохождения техосмотра транспортного средства.

Проект указа «О платежах за участие в дорожном движении», который выносили в этом году на общественное обсуждение, предполагал, что дорожный сбор автовладельцы будут уплачивать отдельно от техосмотра. Предполагалось также, что физлица получат возможность при единовременном внесении денежных средств за 12 и более месяцев уплачивать дорожный сбор со скидкой.

Однако такое решение пока не поддержано Администрацией Лукашенко, сообщил журналистам 31 мая заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Он сказал, что в ходе дискуссии на государственном уровне было отмечено: предложенный вариант взимания дорожного сбора является недостаточно справедливым, поскольку не учитывает интенсивности использования транспортного средства. Поэтому Минфин стал рассматривать вариант о включении дорожного сбора в стоимость топлива.