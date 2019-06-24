Вертикаль Лукашенко погрязла в коррупции 7 24.06.2019, 16:43

1,769

Борьба со взяточниками носит показушный характер.

Суды над коррупционерами в Беларуси идут постоянно, власть не боится отправлять на скамью подсудимых чиновников самого высокого ранга, думая, что укрепляет свой имидж такой бескомпромиссностью. Эксперты, однако, полагают, что рост числа коррупционных дел все больше этот имидж подрывают, пишет ng.ru.

Вчера стало известно, что судебный процесс по делу бывшего директора «Белоруснефти-Гроднооблнефтепродукта» закончился приговором в 4,5 года исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба Гродненского областного суда. Он брал взятки и «злоупотреблял служебными полномочиями», присваивая принадлежащие предприятию строительные материалы.

На прошлой неделе там же начался другой суд – над бывшим помощником Лукашенко по Гродненской области Сергеем Ровнейко. Его задержали год назад с поличным при вымогательстве и получении взятки размером в 200 тыс. долл.

В начале этой недели Следственный комитет сообщил о задержании по подозрению в коррупции председателя Солигорского райисполкома Олега Поскробко. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий. Позже в главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД уточнили, что чиновник брал взятки «изощренным способом» еще на предыдущем месте работы, будучи заместителем министра ЖКХ.

Правда, в чем состоит извращение, там пока не пояснили – «в интересах следствия». Взятки он получал за «лоббирование интересов иностранной коммерческой структуры по вопросам жилищно-коммунального хозяйства». Суммы пока фигурируют незначительные – 2 тыс. евро. Это не идет ни в какое сравнение с масштабами преступления, в котором обвиняется генеральный директор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов. Он был задержан в начале мая за взятку от российского бизнесмена в размере 15 тыс. евро. При обыске у него было обнаружено 470 тыс. долл., которые он тоже получил в виде взятки по другим эпизодам.

Курьезность ситуации с главой Солигорска в том, что это второй градоначальник, который уволен за взятки. Предыдущий руководитель района Александр Римашевский был задержан при получении взятки, и в декабре 2017 года суд Минской области приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима c конфискацией имущества. Суд также запретил ему занимать руководящие должности в течение пяти лет. «Что касается Солигорска, вы знаете, что там произошло с руководителем. Поэтому вам придется поднимать имидж власти в Солигорском районе», – напутствовал Лукашенко Олега Поскробко, назначая на должность. Поднять имидж власти у чиновника не получилось.

Комментируя истоки столь масштабной коррупции в Беларуси, эксперты называют главную причину – неправовое государство и коррупциепровоцирующее законодательство. В законодательстве очень мало норм прямого действия, большинство решений отдано на откуп чиновникам. Впрочем, по мнению многих юристов, это тоже не случайно. Дать чиновнику или приравненному к нему в Беларуси директору государственного предприятия возможность украсть, а потом держать компромат на него – это один из эффективных путей сделать его послушным и управляемым.

Парадоксально, но борьбу с коррупцией власти объявляют приоритетом своей политики. «Прощения не ждите. С тех, кто будет это делать, будут лететь перья, а может, и потроха. Прощения этому не будет, это обязательно приведет к развалу страны», – заявлял по этому поводу Александр Лукашенко.

Нынешней весной в серьезности антикоррупционных намерений Беларуси усомнилась такая международная структура, как Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO). Организация заявила о том, что Беларусь не соблюдает антикоррупционные стандарты. Там сообщили, что власти не выполняют рекомендаций по борьбе с коррупцией (в частности, выполнены только 4 из 24) и не разрешают обнародовать страновой доклад на эту тему. По данным GRECO, основной рост коррупции приходится на органы власти и сектор госпредприятий. Причина в том числе в неограниченных полномочиях Лукашенко в сфере законодательной и исполнительной власти на центральном и местном уровнях, а также контроле над судебной системой, правоприменительной практике и процессуальных привилегиях.

Местные наблюдатели при этом отмечают и несколько бутафорский характер борьбы с коррупцией. Дело в том, что зачастую вчерашние подсудимые досрочно выходят из тюрьмы и даже занимают руководящие должности. Например, солигорский градоначальник Александр Римашевский обнаружился спустя полгода после приговора на сельхозпредприятии в Брестской области, где он был директором. Эксперты предупреждают, что вскоре такая показушная, а не реальная борьба с коррупцией может сыграть с властями злую шутку. Когда даже обыватель заметит, что показухи очень много, о восстановлении имиджа власти можно будет забыть.