На трассе Минск—Москва появится платный участок 2 24.06.2019, 16:59

Трасса М1 пересекает всю Беларусь от Бреста до Орши, в пределах РФ проходит по территории Московской и Смоленской областей.

Российская компания «Мостотрест», принадлежащая миллиардеру Аркадию Ротенбергу, получила контракт на реконструкцию участка дороги М1 «Беларусь» на 31 млрд российских руб. После реконструкции этот участок станет платным, сообщает nn.by.

Контракт предполагает реконструкцию участка на 33—84-м км в Московской области. Компания Ротенберга предложила выполнить работы за 30,82 млрд руб., начальная стоимость контракта составила почти 30,98 млрд руб. Таким образом, подрядчик согласился выполнить контракт на 0,5%, или 155 млн руб., дешевле изначальной суммы заявки. Контракт предусматривает не только реконструкцию участка дороги, но и его последующую эксплуатацию на платной основе.

Сейчас на платной основе эксплуатируется участок трассы «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь» Москва — Минск» протяженностью 18,5 км. Разрешенная скорость здесь составляет 90 км/ч. Базовый дневной тариф для проезда по этому участку составляет от 350 российских рублей (около 11,30 белорусских) для легкового автомобиля до 1120 российских рублей (около 26 белорусских) для грузовика или автобуса с прицепом, базовый ночной тариф — от 20 российских рублей.

Трасса М1 является частью европейского маршрута E30 и азиатского AH6. Она пересекает всю Беларусь от Бреста до Орши, в пределах России проходит по территории Московской и Смоленской областей.