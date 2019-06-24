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В Минске ограничили купание на всех пляжах, кроме одного

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  • 24.06.2019, 17:33
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Всего в столице утвержден 21 пляж на 5 зонах рекреации.

Каждую неделю санэпидемслужба Минска берет пробы воды из пяти столичных водохранилищ, чтобы оценить ее качество, пишет onliner.by. Сегодня после очередного исследования служба ограничила купание в водоемах 20 пляжей из 21. Открытым для купания детей и взрослых остается лишь 7-й пляж Заславского водохранилища.

Так, ограничено купание детей (без ограничения купания взрослых и занятий всеми видами водного спорта) на пляжах №4 водохранилища Криница, №6 водохранилища Дрозды.

Приостановлено купание детей и взрослых (без приостановления занятия всеми видами водного спорта) на пляжах №6 Заславского водохранилища, №3 водохранилища Криница.

Запрещено купание детей, взрослых и занятие водными видами спорта на пляжах №1, 2, 3, 4, 5 Цнянского водохранилища, №1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 Заславского водохранилища, № 2, 7, 8 водохранилища Дрозды, №1 Комсомольского озера.

Ограничения вынесены до получения результатов повторных лабораторных исследований.

Напомним, в Минске утвержден перечень из 21 пляжа на 5 зонах рекреации: Заславское — 8 пляжей (№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9), Криница — 2 пляжа (№3, 4), Дрозды — 5 пляжей (№2, 5, 6, 7, 8), Цнянское — 5 пляжей (№1, 2, 3, 4, 5), Комсомольское озеро — 1 пляж (№1). Санитарно-эпидемиологическая служба Минска еженедельно, в том числе в выходные дни, оценивает санитарное состояние мест массового отдыха людей возле городских водоемов.


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