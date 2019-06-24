Почему замедление экономики обвалит цены на нефть 2 Дмитрий Маринченко, Forbes

24.06.2019, 18:02

1,297

Экономика и потребление нефти связаны одной цепью.

Внимание экспертов, анализирующих рынок нефти, чаще сконцентрировано на предложении. Традиционные вопросы первой половины 2019 года таковы: что будет с союзом ОПЕК+, как быстро будет расти добыча сланцевой нефти, на сколько сократится добыча нефти в Венесуэле и сможет ли Иран поставлять нефть в обход американских санкций. Но сейчас из-за вероятного замедления мировой экономики основным фактором риска, который в теории может привести к обвалу нефтяных цен до $50 за баррель и ниже, становится спрос. И Саудовская Аравия, и Россия, вероятно, понимают эти риски, поэтому продление соглашения о сокращении добычи в текущих условиях — наиболее вероятный сценарий.

Экономика и потребление нефти связаны одной цепью

Рост является устойчивым состоянием экономики: за последние 25 лет мировая экономика в среднем росла примерно на 3% в год. Это связано как с ростом населения, так и с техническим прогрессом, а также попытками развивающихся стран догнать развитые экономики. В итоге человечеству требуется больше ресурсов, в том числе нефти. Поэтому за последние 25 лет спрос на нефть также рос: в среднем примерно на 1,5% в год, несмотря на рост энергоэффективности и с недавних пор взрывной рост продаж электромобилей.

Но для мировой экономики характерна цикличность, и, несмотря на общий повышательный тренд, в периоды рецессии экономика либо существенно замедлялась, либо даже сжималась, как это было в 2009 году. Схожую динамику показывали и объемы потребления нефти. На графике ниже видно, что есть тесная корреляция между темпами роста мировой экономики и темпами роста потребления нефти.

Базовый сценарий — умеренное замедление экономического роста

Последние несколько лет мировая экономика уверенно росла, но сейчас есть основания говорить о рисках ее замедления. Еще в конце марта Fitch Ratings пересмотрел в меньшую сторону прогноз по темпам роста мировой экономики на 2019 год, и хотя снижение не было радикальным — до 2,8%, но ровно год назад мы ожидали, что рост будет более динамичным и составит 3,3%. В 2020 году мы ожидаем дальнейшего, пусть и небольшого, замедления — до 2,7%. Иными словами, мы считаем, что мировая экономика продолжит расти. Значит, спрос на нефть также продолжит увеличиваться, хотя и не такими быстрыми темпами, как в 2015-2017 годах.

Но это базовый сценарий. Рецессию вообще очень сложно предсказать, и нельзя исключить, что замедление экономики будет намного более значительным. Спусковых крючков, которые могли бы его спровоцировать, сейчас довольно много: например, затянувшийся выход Великобритании из Евросоюза, торговые и санкционные войны, политическая нестабильность на Ближнем Востоке.

Сейчас рост спроса на нефть удовлетворяется в основном за счет роста добычи сланцевой нефти, но если рост спроса замедлится, на рынке образуется большой профицит, по крайней мере в моменте. В итоге цены на нефть могут сильно упасть. Например, в 2016 году цена на нефть марки Brent в среднем составила $45 за баррель. В случае резкого замедления экономики этот сценарий может повториться, и к нему нужно быть готовым.

Если завтра рецессия

Если сценарий скорой рецессии реализуется, то мировую нефтяную отрасль ждет новый шок, хотя все будет не так драматично, как в 2015-2017 годах. Большинство мировых нефтегазовых компаний существенно снизили издержки и научились балансировать денежные потоки при цене на нефть $50-60 за баррель, а российские компании будут себя чувствовать более или менее комфортно даже при более низких ценах только при условии, что государство не будет пытаться увеличить налоговые изъятия. Единственная крупная российская компания, которая находится в несколько менее выигрышным положении, чем другие игроки, с точки зрения уровня долговой нагрузки — это «Роснефть». Но надо отдать должное этой компании: в мае прошлого года она объявила о корректировке своей стратегии, и теперь снижение долга — в приоритете, и по результатам 2018 года «Роснефть» достигла неплохого прогресса. Кредитная нагрузка других крупных компаний — «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «Татнефти» — уже находится либо на комфортном, либо на крайне низком уровне, что делает эти компании более устойчивыми в условиях волатильных нефтяных цен по сравнению со многими международными конкурентами.

Резкое замедление мировой экономики может оказать влияние не только на нефтяной рынок, но и на рынок газа, в том числе европейский, который всегда считался вотчиной «Газпрома». На рынок сейчас выходит большое количество американского СПГ. Из-за того, что спрос растет медленнее, это уже привело к профициту топлива и резкому падению европейских цен — с $270 за 1000 кубометров в начале года примерно до $120 сейчас. Мы ожидаем, что за год-два произойдет ребалансировка рынка и рост спроса (в том числе за счет Китая) абсорбирует избытки предложения. Но если мировая экономика замедлится, Пекин может повременить с политикой перевода электрогенерации с дешевого угля на более дорогой газ. В итоге ситуация с переизбытком газа может затянуться, что, вероятно, негативно повлияет на финансовые показатели «Газпрома» как ключевого игрока на европейском газовом рынке.

Играть вдолгую

Даже если рост спроса на нефть сильно замедлится, а цены снова резко упадут, это будет временным явлением. За замедлением экономики неминуемо вновь наступит подъем, а тенденция к росту спроса будет характерна для нефтяного рынка как минимум в ближайшие 10-20 лет, пока в мировой экономике не произойдут более серьезные структурные изменения, связанные с ростом парка электромобилей и «зеленой энергетикой». Поэтому нефтегазовым компаниям, в том числе и российским, нужно не только быть готовыми к возможному замедлению мировой экономики и риску падения цен на нефть, но и думать на более длинную перспективу, находя правильный баланс между дивидендами, инвестициями и долговой нагрузкой, обеспечивающий развитие за пределами текущего цикла.

Дмитрий Маринченко, Forbes