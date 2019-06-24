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Скандал в Федерации гандбола: Рутенко против Коноплева

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  • 24.06.2019, 18:13
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Сергей Рутенко

Шестикратный победитель Лиги чемпионов написал заявление об уходе с поста заместителя председателя БФГ.

По информации Tribuna.com, Сергей Рутенко написал заявление об уходе с поста заместителя председателя Белорусской федерации гандбола.

Это произошло после публичного конфликта с председателем БФГ Владимиром Коноплевым во время исполкома Федерации в пятницу, 21 июня.

Рутенко высказался против отмены лимита на легионеров в чемпионате Беларуси. Стороны в течение нескольких минут в достаточно резкой форме высказали аргументы друг другу.

На голосовании Рутенко стал единственным, кто проголосовал против. Остальные члены исполкома, в том числе главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов, проголосовали за.

Сергей Рутенко — 6-кратный победитель Лиги чемпионов, самый успешный гандболист Беларуси.


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