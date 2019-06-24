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В Тбилиси прошел автопробег с требованием отставки главы МВД Грузии

  • 24.06.2019, 18:38
Георгий Гахария

Колонна автомобилей проехала от площади Республики в центре столицы до здания МВД.

В Тбилиси прошел автопробег с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. Об этом сообщает Imedi News.

Колонна автомобилей проехала от площади Республики в центре столицы до здания МВД. Сейчас протестующие направились к зданию грузинского парламента, в 19:00 по местному времени там состоится очередной митинг.

По мнению участников пробега, глава МВД Гахария несет ответственность за задержания демонстрантов на митинге 20 июня.


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