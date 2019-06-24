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Ученые нашли полезные «супервирусы» в кухонных губках

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  • 24.06.2019, 18:56

Опыты американских биологов привели к двум неожиданным открытиям.

Американские молекулярные биологи обнаружили внутри обычных кухонных губок сразу несколько вирусов-бактериофагов, которые можно использовать для уничтожения "супербактерий". Они рассказали об этом открытии на конференции ASM Microbe 2019 в американском Сан-Франциско, передает ria.ru.

"Наше открытие еще раз показывает, насколько важно изучать все места обитания микробов, так как в любой такой точке мы можем найти полезных бактериофагов. Мы попытаемся открыть другие вирусы, способные заражать микробов из самых разных экосистем, и использовать их для борьбы с супербактериями", — рассказывает Брианна Уайсс (Brianna Weiss) из Технологического института Нью-Йорка (США).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Streptococcus pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

По этой причине молекулярные биологи сегодня не только активно разрабатывают новые антибиотики, но и пытаются найти им альтернативу. К примеру, недавно российские исследователи создали белок, способный уничтожать "бессмертную" синегнойную палочку, экспериментируя с вирусами-бактериофагами. Их американские коллеги нашли в боевой аптечке XIX века растительные средства, способные подавлять жизнедеятельность подобных микробов.

Уайсс и ее коллеги открыли еще одну потенциальную замену для антибиотиков, изучая микрофлору обычных кухонных губок, которыми ее студенты мыли дома посуду. В двух из них ее ученики обнаружили массу вирусов, с которыми раньше ученые не встречались.

Пытаясь понять их роль и функции, биологи выделили бактерий из образцов микрофлоры каждого из студентов и проследили, смогут ли вирусы заразить их и какие микробы будут уязвимыми для их атак.

Эти опыты привели к двум неожиданным открытиям – "губочные" бактериофаги могли заражать не один, а сразу несколько штаммов энтеробактерий (Enterobacteriaceae), причем они атаковали не только "своих" бактерий, но и обитателей кишечника второго студента.

Представители этого рода микробов широко встречаются в кишечнике человека и его продуктах жизнедеятельности. Многие из них полезны для организма, тогда как другие, такие как сальмонелла, чумная палочка или клебсиелла, еще один возбудитель пневмонии, крайне опасны для здоровья.

Наличие у "губочных" вирусов способности уничтожать многих подобных бактерий стало большой неожиданностью для ученых по той причине, что обычно бактериофаги специализируются на проникновении в конкретные штаммы или виды микробов. Эта их особенность была главной причиной того, почему подобные вирусы, о чьем существовании ученые знали задолго до появления первых антибиотиков, не стали альтернативой для них в начале прошлого века.

Открытие бактериофагов, способных уничтожать широкий круг энтеробактерий, как отмечает Уайсс, возрождает интерес к их медицинскому использованию и уже заставило ее команду начать активные поиски других подобных вирусов, способных уничтожать другие типы опасных бактерий.


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