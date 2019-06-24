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Из Беларуси высылают очередного россиянина

  • 24.06.2019, 19:06
Фото: Владимир Непомнящих

МВД высылает россиянина из страны на пять лет «в интересах общественного порядка».

21 июня судья суда Буда-Кошелевского района Светлана Лупиченко оставила без удовлетворения жалобу 38-летнего гражданина России Владимира Траутера, которого местные органы МВД высылают из страны на 5 лет «в интересах общественного порядка», передает «Гомельская Весна».

Интересы РОВД в суде представляла сотрудница отделения по гражданству и миграции Виктория Василенко. На заседании Траутер еще раз повторил, что ему некуда ехать в Россию - в Беларуси вся его жизнь, семья, сестра, больная мать, работа, дом и кредиты. Интересы высылаемого в суде по доверенности профсоюза РЭП представлял правовой инспектор, правозащитник Леонид Судаленко.

По его мнению, как сотрудница местной милиции, так и районная судья в ходе судебных разбирательств полной мере проявили правовой нигилизм в вопросах прав человека.

«Сотрудница милиции, например, допустила в суде вопрос, почему высылаемый не принимает белорусское гражданство. Только после моего заявления о праве каждого в выборе, как религии, так и гражданства, судья сняла этот вопрос. В законе о правовом положении иностранцев прямо указано, что если международным договором предусмотрены иные правила, чем в национальном законе, должны применяться международные нормы. Судья не смогла обосновать свое решение чрезмерным и непропорциональным вмешательством как в личную жизнь высылаемого, так и в личную жизнь его семьи и несовершеннолетнего ребенка. Ей хватило лишь того факта, что порядок высылки по делу милицией нарушен не был», - прокомментировал судебное решение Л. Судаленко.

Выступая в прениях, правозащитник отметил, что 24 июня в Совете ООН по правам человека Спецдокладчик ООН о положении с правами человека в Беларуси Анаис Марэн предоставит Доклад, в котором в качестве положительного момента прекращения дискриминационных практик в отношении иностранцев в Беларуси отражен и предыдущий Буда-Кошелевский кейс, когда областной суд в Гомеле отменил решение местного суда о высылке гражданина Украины Сергея Проценко.

«Предлагаю сохранить это замеченное на высоком международном уровне хорошее начало движения в сторону соблюдения прав человека в нашей с вами стране», - предложил суду правозащитник.

Женщина в мантии судьи в этот момент видимо подумала, - где я и где эта высокая трибуна ООН!

Высылаемый мужчина гражданин России, но уже 26 лет живет в Беларуси, в деревне Губичи Буда-Кошелевского района. Траутер женат, имеет несовершеннолетнего сына, постоянную работу, большое подсобное хозяйство.

Отделение по гражданству и миграции Буда-Кошелевского РОВД приняло решение о его высылке из-за совершения им административного правонарушения. В феврале 2019 года Траутер попался сотрудникам ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде. Еще одно правонарушение, которое ему вменялось, - разговор по мобильному телефону во время движения.

За него вступилось руководство КСУП "Губичи", где Траутер работает животноводом. Ходатайство о том, чтобы россиянина оставили в Беларуси, подписали 67 жителей деревни Губичи. В суд поддержать Траутера пришли его родственники, односельчане, коллеги и друзья.

Правовой инспектор Судаленко также добавил, что все опрошенные в суде свидетели со стороны высылаемого характеризовали высылаемого как «порядочного человека», «хорошего сына, брата, мужа и отца», как «исполнительного работника». – «Давайте дадим ему шанс на исправление», - предложил суду колхозный бригадир, непосредственный начальник по работе.

Районная судья такого шанса высылаемому не предоставила. Представитель Траутера заявил, что вынесенное решение будет обжаловано в апелляционном порядке в Гомельском областном суде в течение 15 дней.


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