Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана 24.06.2019, 19:10

Али Хаменеи

Фото: TASS/ZUMA

Под ограничениями окажется аятолла Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Reuters.

Новые ограничения, по словам американского лидера, будут приняты на фоне эскалации напряженности в отношениях между двумя странами.

Аятолла, указал журналистам глава государства, окажется под санкциями из-за того, что Иран сбил на прошлой неделе американский беспилотник.