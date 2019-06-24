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Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана

  • 24.06.2019, 19:10
Али Хаменеи
Фото: TASS/ZUMA

Под ограничениями окажется аятолла Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Reuters.

Новые ограничения, по словам американского лидера, будут приняты на фоне эскалации напряженности в отношениях между двумя странами.

Аятолла, указал журналистам глава государства, окажется под санкциями из-за того, что Иран сбил на прошлой неделе американский беспилотник.


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