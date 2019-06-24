Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
- 24.06.2019, 19:10
Под ограничениями окажется аятолла Али Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Reuters.
Новые ограничения, по словам американского лидера, будут приняты на фоне эскалации напряженности в отношениях между двумя странами.
Аятолла, указал журналистам глава государства, окажется под санкциями из-за того, что Иран сбил на прошлой неделе американский беспилотник.