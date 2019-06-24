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Кто русофоб?

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  • Игорь Эйдман
  • 24.06.2019, 19:36
  • 1,891
Игорь Эйдман

Путинские власти взяли многое из маргинального дискурса российских шовинистов.

Слово "русофобия" стало популярно в России во время горбачевской перестройки. Тогда им пользовались в основном чокнутые антисемиты - бородатые дегенераты из общества "Память". Русофобами они называли еврейскую либерально-космополитическую интеллигенцию.

Путинские власти взяли многое из маргинального дискурса российских шовинистов. Теперь и слово "русофобия" в ходу. Значение его, правда, уже другое. Русофобами называют всех, кто выступает против нынешнего российского режима. Это, как в старом анекдоте про логику. Не любишь Путина, значит не любишь российское государство, значит не любишь Россию, значит не любишь русских, значит русофоб. Ну, в общем, просто детский трюк с подменой понятий.

С особенным ожесточением ярлык "русофобов" власти вешают на тех, кто выступает против попыток возрождения российской империи, захвата Россией сопредельных территорий. Это тоже мошенническая подтасовка. С таким же успехом антифашистов, противников возрождения Третьего рейха можно назвать германофобами.

Я знал только одного настоящего клинического русофоба, ненавидящего и призирающего русских, как нацию (именно не империю, не режим, не набор архаичных традиций, а этнос - от мала до велика). Это был олигарх под чекистской крышей, прекрасно чувствующий себя при Путине. Судя по политике властей, направленной против интересов большинства населения, именно такие русофобы сегодня у власти в России.

Игорь Эйдман, Facebook


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