Белорусы смогут посещать ОАЭ без виз 4 24.06.2019, 19:47

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Гражданам нашей страны для посещения ОАЭ нужно будет иметь действующий паспорт.

Для посещения Объединенных Арабских Эмиратов белорусам не будут нужны визы.

Это стало возможным после внесения изменений в межправительственное соглашение.

Нужна еще ратификация парламентов, после чего документ начнет действовать через 30 дней, информирует пресс-служба МИД Беларуси.

Гражданам нашей страны для посещения ОАЭ нужно будет иметь действующий национальный паспорт.