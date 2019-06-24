Белорусы смогут посещать ОАЭ без виз

Белорусы смогут посещать ОАЭ без виз4
- 24.06.2019, 19:47
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Гражданам нашей страны для посещения ОАЭ нужно будет иметь действующий паспорт.
Для посещения Объединенных Арабских Эмиратов белорусам не будут нужны визы.
Это стало возможным после внесения изменений в межправительственное соглашение.
Нужна еще ратификация парламентов, после чего документ начнет действовать через 30 дней, информирует пресс-служба МИД Беларуси.
Гражданам нашей страны для посещения ОАЭ нужно будет иметь действующий национальный паспорт.
Между #Беларусь’ю и ОАЭ в скором времени будет установлен безвизовый режим для владельцев обычных паспортов. Соответствующий протокол был подписан сегодня в ОАЭ и вступит в силу после его ратификации парламентами двух стран https://t.co/7DPkxuu5mG pic.twitter.com/88kiLJEGL5— МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) June 24, 2019