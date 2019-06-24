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Белорусы смогут посещать ОАЭ без виз

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  • 24.06.2019, 19:47
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Гражданам нашей страны для посещения ОАЭ нужно будет иметь действующий паспорт.

Для посещения Объединенных Арабских Эмиратов белорусам не будут нужны визы.

Это стало возможным после внесения изменений в межправительственное соглашение.

Нужна еще ратификация парламентов, после чего документ начнет действовать через 30 дней, информирует пресс-служба МИД Беларуси.

Гражданам нашей страны для посещения ОАЭ нужно будет иметь действующий национальный паспорт.


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