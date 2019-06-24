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«Ясновидящая» из телевизора выманила у белоруски $45 тысяч

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  • 24.06.2019, 20:57
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«Ясновидящая» запретила женщине обращаться в милицию.

Жительница Пинского района обратилась в милицию с просьбой помочь ей вернуть 45 тысяч долларов, которые она перечислила ясновидящим и целителям, сообщает газета «Пинский вестник».

В декабре прошлого года пострадавшая смотрела по спутниковому телевидению телепередачу на канале «8ТВ РУ», где ведущей звонила телезрительница, с которой велся диалог. Из диалога было понятно, что ведущая передачи по имени Ядвига является ясновидящей, а женщина, звонившая в студию, благодарила ее за помощь в «снятии порчи».

Эта передача заинтересовала жительницу района, она записала номер телефона, указанный в телепередаче, и через какое-то время все-таки позвонила. Не дождавшись соединения, прервала звонок, решив, что все это обман. Однако позже на ее телефон позвонила женщина и представилась «Тамарой Сергеевной — помощницей ясновидящей Ядвиги». Затем она стала задавать вопросы: установочные данные женщины, имущественное положение, состав семьи и попросила выслать свою фотографию через вайбер.

Спустя некоторое время помощница ясновидящей вновь позвонила и сообщила, что над семьей повисло родовое проклятие, сама женщина вскоре заболеет раком, а ее дети не доживут до 30 лет.

«Ясновидящие» запретили женщине обращаться в милицию — мол, если она ослушается, то сделает хуже своей семье, — и вынудили неоднократно перечислять им деньги. В общей сложности за три месяца потерпевшая перевела 45 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество. Сейчас злоумышленников ищут.


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