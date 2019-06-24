Работники завода «Аэромаш» не получают зарплат после победы в суде 5 24.06.2019, 21:56

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67 бывших работников завода ждут своих денег.

Работа есть, а зарплаты нет. И даже то, что заработали полгода назад, работники предприятия «Аэромаш», расположенного в Мачулищах под Минском, получить не могут по сей день, пишет «Белсат».

Выиграли суды с работодателем, но зарплат так и не получили. 67 бывших работников завода «Аэромаш» ждут своих денег.

«Мне должны на сегодняшний день почти 17 тысяч», – говорит Сергей Чеботарь, бывший работник предприятия.

Предприятие «Аэромаш», которое занимается выпуском авиатренажеров, еще год назад насчитывало около 200 работников. Но в конце прошлого года после нескольких задержаний зарплат люди начали массово увольняться.

«Если увольнялся, говорили, что вот-вот рассчитаются, я уволился по-хорошему, переписал заявление. Увольнялся по 41-й статье, но переписал по собственному желанию, так как поверил людям», — рассказывает Андрей Наркевич, бывший рабочий «Аэромаша».

В подобной ситуации оказались и другие бывшие работники. После нескольких месяцев обещаний от руководства компании и безрезультатного ожидания люди начали обращаться в суд.

Жаннет Коба, бывшая работница «Аэромаша»:

«Разговаривала с заместителем, мне просто сказали, что я могу воспользоваться своим правом решить вопрос в судебном порядке, и попросили не извращаться, а потребовать ту сумму, что мне должны, без начисления суммы за просроченные дни».

Судебные процессы работники выиграли, но денег так и не получили, так как решения суда не выполняются:

«Это предприятие работает, никакого банкротства не было, платят налоги, платят за электроэнергию, работает транспорт, возят людей, поскольку оно находится в Мачулищах. И поэтому мы не понимаем этой ситуации. И до сих пор не платят зарплаты людям, которые остались на предприятии », – рассказывает Игорь Хмельницкий, бывший работник «Аэромаша».

Предприятие продолжает работу, но на звонки наших журналистов в течение дня никто не ответил. В Департаменте инспекции труда объясняют, что провели на «Аэромаше» проверку, но ее результатов нужно ждать больше месяца:

«Составляется акт в течение пяти дней, потом в течение месяца выносятся требования. Если они не выполняют наши предписания, составляется протокол и направляется в суд. Суд рассматривает и принимает меры по невыполнении».

Бывшие работники считают, что на предприятии просто с неизвестными целями затягивают время, а судебные исполнители способствуют этому.

«Я уже обращался в администрацию Лукашенко электронным письмом, и в соцзащиту, и в госконтроль, и все сходится на судебном исполнителе», – возмущается бывший рабочий «Аэромаша» Андрей Наркевич.

Правозащитник Юрий Беляков советует в такой ситуации проявлять максимальную активность:

«Если человек ничего сам делать не будет: писать, жаловаться, не будет к конкретному судебному исполнителю обращаться, то через 3 года судебный производитель остановит выполнение производства, и на этом все закончится. Никто выполнять этого решения не будет».

А чтобы меры имели больший эффект и вопросы решались быстрее, правозащитник советует объединяться.