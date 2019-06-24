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Видеофакт: ГАИ преследовала BMW на скорости 250 км/ч по трассе Минск - Витебск

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  • 24.06.2019, 22:11
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Фото: abw.by

Работник минского СТО решил испытать чужую машину.

Преследование по автодороге М3 на скорости 250 км/ч с участием нескольких патрулей, попытка тарана служебного авто, движение в лесном массиве – так началось воскресное утро у нарядов ГАИ Минской области, пишет abw.by.

23 апреля в 8:45 наряд спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения ГАИ УВД Минского облисполкома нес службу на 11 км автодороги М3 Минск – Витебск. Внимание сотрудников привлек автомобиль BMW X5 М, который был без номеров и сильно превысил скорость.

Автолюбитель сразу попытался оторваться от экипажа ГАИ, разогнавшись до 250 км/ч. Не учел водитель, что автопарк ГАИ Минщины позволяет преследовать и таких лихачей. Также он попробовал таранить служебное авто, но сотрудникам удалось избежать столкновения. ГАИ Минской области показала видео преследования:

Водитель понял, что не сможет скрыться по автотрассе, принял решение сделать это вблизи лесного массива. Экипажи ГАИ, СП по ОБДД и Логойского РОВД блокировали выезды. В итоге мужчине пришлось остановиться, - сообщили в ГАИ.

Выяснилось, что 27-летний водитель – работник СТО, куда хозяин дорогой машины отправил ее на ремонт. Автолюбитель решил испытать BMW в действии, но был замечен сотрудниками ГАИ. В итоге в отношении него составлено 8 административных протоколов, в том числе за управление без прав (ранее был лишен), создание аварийной обстановки и невыполнение требования об остановке, повлекшее преследование.


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