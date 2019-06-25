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Топ-5 домов в Минске и пригороде, которые стоят больше миллиона долларов

  • 25.06.2019, 7:43
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Фото:realt.by

Как выглядит «элитная недвижимость».

В последнее время рынок элитной недвижимости пополнился новыми предложениями, стартовая цена которых превышает миллион долларов. Такие объекты, по словам эксперта, продаются неспешно и по итогу всегда находят покупателя. Как выглядят дома на миллион долларов — смотрите в подборке tut.by.

1. Цна

Дом находится в престижной коттеджной застройке на берегу Цнянского водохранилища. Его площадь — 316 квадратных метров, участка — 10 соток.

Дом, говорится в объявлении о продаже, был введен в эксплуатацию в 2018 году. Все коммуникации центральные, обеспечиваются от городских инженерных сетей.

Фото:realt.by

В доме два уровня. На первом расположены гостиная и столовая с камином, кухня, входная группа с оборудованной гардеробной, хозяйственная комната, гостевой санузел и дополнительный выход на крытую террасу. Высота потолков первого уровня — 3,3 м.

На втором этаже — спальня с личным санузлом с естественным освещением, гардеробная, две жилые комнаты и санузел. Высота потолков второго уровня — 3,1 м.

Фото:realt.by

Дом укомплектован мебелью, светильниками, текстилем и бытовой техникой в соответствии с проектом.

Цена — 1,05 миллиона долларов в эквиваленте.

2. Зацень

Дом расположен в деревне Зацень, которая входит в черту Минска. Объект еще не достроен, находится в стадии консервации. Впрочем, и так видно, что дом будет огромным — 1750 квадратных метров общей площади. В объявлении о продаже говорится, что объект можно рассматривать как два дома по 820 квадратных метров, а в качестве целевого назначения не исключены варианты «под офис, административное здание и многое другое».

Фото:realt.by

Цена — 1,05 миллиона долларов в эквиваленте.

Фото:realt.by

Тут вспоминается война соседей из деревни Большой Тростенец под Минском. Там, напомним, бизнесмен построил большой по площади жилой дом, который его сосед экс-прокурор расценил как промобъект. И дело миром не закончилось.

3. Ржавец

Деревня Ржавец еще в 2004 году стала частью Минска. Сейчас здесь расположена престижная коттеджная застройка, почти вытеснившая все то, что напоминало деревню.

Фото:realt.by

На улице Ржавецкая продают особняк, обозначенный в объявлении о продаже как «дом по-царски». Площадь дома — 542 квадратных метра, участка — 7,5 квадратных метров.

В доме еще нет финишной отделки и обстановки — все отдано на откуп будущего владельца.

Фото:realt.by

Продается объект за 1,1 миллиона долларов в эквиваленте.

4. Боровляны

В деревне Боровляны под Минском предлагают пятиуровневый коттедж площадью 1000 квадратных метров. Его цоколь отведен под кино-комнату, винный погреб, серверную, топочную, помещение для спортзала и санузел.

Фото:realt.by

На первом этаже расположены гостиная с кухонным оборудованием, обеденная зона с камином и выходом на террасу, кабинет, санузел (черновая отделка).

Второй этаже отведен под несколько спален с гардеробными комнатами и санузлами. Третий занимают холл с кухонным оборудованием и тремя спальнями. В мансарде разместились библиотека, детское игровое пространство, помещение под галерею или бильярдную комнату.

Фото:realt.by

Участок — 20 соток. Продается объект за 1,3 миллиона долларов в эквиваленте.

5. Колодищи

Особняк расположен на улице Спортивной. Он полностью достроен и готов к проживанию.

Фото:realt.by

Вот как о нем говорится в объявлении о продаже: «Хочу вам рассказать о затерянном райском уютном уголке недалеко от Минска. Vip коттедж в 514 квадратных метров комфортно расположился на краю биосферного заповедника. Коттедж выполнен в австрийском стиле, с присущей педантичностью к разработке проекта, подбору места для будущей постройки (…). К сотворению и наполнению, подбору декора, разработке интерьера, выбору палитры цветов были привлечены лучшие архитекторские бюро и дизайнеры».

Фото:realt.by

Цена — 1,4 миллиона долларов в эквиваленте.


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