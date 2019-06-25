Мексика перебросила тысячи военных на границу с США 25.06.2019, 8:00

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Накануне Трамп заявил о достижении с Мехико соглашения по сдерживанию мигрантов.

Мексика разместила на границе в США около 15 000 своих военнослужащих. Как пишет liga.net, они должны сдерживать потоки нелегалов, а в случае необходимости и задерживать мигрантов из Центральной Америки, которые пытаются пробраться в США.

В начале июня президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике введением новых пошлин до тех пор, пока страна не решит проблему сдерживания нелегалов. Позднее Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, потому что достиг с Мексикой соглашения по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Трамп объяснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, которые направляются через Мексику до наших южных границ". По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, которые направляются через территорию Мексики в США.

В течение июня Мехико и Вашингтон договорились, что Мексика в будущем будет принимать высылаемых из США граждан третьих стран, которые не получили в США статус искателя убежища. Также Мексика согласилась усилить свой южный рубеж воинами Национальной гвардии.