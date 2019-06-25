Сергей Рутенко: Белорусы играют в «финале четырех» Лиги чемпионов, а мы приглашаем легионеров 25.06.2019, 8:07

Сергей Рутенко

Фото: Официальный сайт ЧЕ по гандболу

Прославленный белорусский гандболист рассказал, как сделать национальный чемпионат более интересным.

Прославленный белорусский гандболист Сергей Рутенко на заседании исполкома БФГ объяснил, почему выступает против отмены легионерского лимита в мужском чемпионате Беларуси. Позже Рутенко сложил с себя полномочия заместителя председателя БФГ, сообщает pressball.by:

- В связи с тем, что у меня могут брать интервью и спрашивать мнение, не хочу никого обманывать и считаю должным объяснить позицию. Не готовился, ничего не писал... Топ-клубы любой страны, помимо своих собственных, представляют в первую очередь национальные интересы. За годы карьеры я не попал ни в один клуб, будучи слабее домашнего гандболиста. Сегодня, к сожалению, такая практика существует. Имею в виду, что белорусы играют в "финале четырех" Лиги чемпионов, а у нас мест им не нашлось.

Можно взять для примера сильные чемпионаты Испании, Германии, Франции. Многие команды могут позволить себе хороших иностранцев, и домашние гандболисты играют во внутреннем чемпионате. Если таковой возможности нет (как в той же Словении), в чемпионате ограничивается количество легионеров. Чтобы были спортивные задор, накал и интерес и не было перекосов, когда один клуб в разы сильнее другого. Когда такое происходит (негативный пример — Испания после кризиса), случается падение национальной команды. Словенцы выиграли свои медали, когда чемпионат стал ровным.

У нас эти перекосы существуют — могу их и дальше перечислять. Со стороны представителей брестского клуба есть претензии, что у нас слабый чемпионат. При этом Шиловичу, Никуленкову не нашлось места в Бресте, вместо них пришли люди, которые — сугубо мое мнение — слабее. Мы должны регулировать ситуацию. Нам важны интересы сборной и чемпионата. Если мы оставим определенное количество легионеров, останется и интрига.