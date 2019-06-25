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Китай отказался покупать нефть из России

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  • 25.06.2019, 8:28
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Архивное фото Reuters

Нефтетрейдеры отправляют танкеры в другие регионы.

Китай отказывается покупать российскую нефть, загрязненную из-за попадания хлоридов в нефтепровод "Дружба". Китайские таможенные органы запрещают покупателям приобретать нефть, если содержание хлоридов превышает российский стандарт, утверждают пять собеседников агентства Reuters, знакомые с положением дел, во вторник, 25 июня, сообщает dw.com.

В некоторых партиях этот показатель был в 10 - 20 раз выше допустимого, пишет агентство. В результате крупнейший в мире нефтетрейдер, швейцарско-нидерландская компания Vitol, был вынужден отправить танкеры обратно в Европу и Юго-Восточную Азию. Аналогичным образом поступил и международный трейдер Glencore. По информации Reuters, свыше одного миллиона тонн нефти общей стоимостью 500 млн долларов до сих пор не нашли покупателей.

Китайские власти и нефтетрейдеры отказались комментировать ситуацию, а российские власти не ответили на запрос, подчеркивает агентство.

Перебои в экспорте российской нефти по "Дружбе"

Нефтепровод "Дружба" проходит по территории восьми стран Европейского Союза и считается самым длинным в мире. В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте по "Дружбе" из-за загрязнения нефти. В ней было обнаружено высокое содержание хлоридов. Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны.

В Беларуси ущерб от порчи нефтеперерабатывающего оборудования, к которой привели содержащиеся в нефти хлориды, эксперты оценивают в сотни миллионов евро. Белорусская сторона намерена полностью завершить откачку загрязненной нефти по трубопроводу обратно в Россию к середине августа.

Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию возобновились в ночь с 16 на 17 июня, но пока не в полном объеме.


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