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Как белорус стал «хозяином земли русской»

  • 25.06.2019, 8:35
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Уроженец Бреста вошел в число крупнейших латифундистов РФ.

Уроженец Бреста Сергей Кукура и его сын Алексей вошли в число крупнейших латифундистов России, сообщает «Завтра твоей страны».

Журнал Forbes, составивший топ-20 «хозяев земли русской», поставил их на 11-е место среди самых богатых владельцев российских сельскохозяйственных угодий.

Семье, в частности, принадлежит компания «Волго-Дон Агроинвест». Она занимается выращиванием зерновых и других сельскохозяйственных продуктов на 452 тыс. гектарах в Волгоградской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях. Forbes оценил стоимость угодий в 18,1 млрд российских рублей.

Сергей Кукура родился в 1953 году в Бресте. Будущий бизнесмен был сиротой и жил с тетей. После окончания школы он поступил в Ивано-Франковский институт нефти и газа, который закончил по специальности «экономист по экономике и организации нефтяной и газовой промышленности».

Потом Сергей Кукура трудился на нефтяных месторождениях Сибири. Последним местом работы в СССР для него стала должность заместителя директора по экономике ПО «Когалымнефтегаз». В 1993 году он стал первым вице-президентом и акционером «Лукойла» и на протяжении многих лет курировал в рамках компании экономику и финансы. В 2017 году Сергей Кукура покинул должность в «Лукойле», продал свой пакет акций и присоединился к аграрному бизнесу своего сына, которым тот занимался на протяжении 15 лет. В том же 2017 году Кукуры увеличили земельный банк, выкупив у шведской Black Earth Farming 246 тыс. гектаров в Курской и Тамбовской областях.

Самым богатым владельцем российских сельхозугодий Forbes назвал бывшего губернатора Краснодарского края, экс-министра сельского хозяйства России и одного их инициаторов ужесточения условий поставок на российский рынок продуктов из Беларуси Александра Ткачева. Он контролирует АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, которое занимается растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства и ее реализацией, в том числе, через собственную сеть магазинов. 649 тыс. гектаров земли компании Ткачева в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области и Адыгея Forbes оценил в 68,5 млрд российских рублей.


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