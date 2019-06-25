Последний подвиг Калиновского 25.06.2019, 9:07

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Как в Вильнюсе искали, нашли и опознали участников восстания 1863 года.

Осенью в Вильнюсе перезахоронят останки Кастуся Калиновского, которые нашли при раскопках на горе Гедимина. Нашли случайно — гора стала оседать и обнажила человеческие кости.

Два года ученые проводили исследования и пришли к выводу — останки принадлежат участникам восстания 1863−1864 годов. Как проходило опознание и что было сделано за эти два года, нам рассказал профессор кафедры анатомии, гистологии и антропологии Вильнюсского университета Римантас Янкаускас.

А tut.by отправился в Вильнюс в поисках памяти о повстанцах и прошел последним путем 26-летнего Кастуся Калиновского.

Вильнюс плавится от июньской жары. Толпы туристов прячутся от полуденного зноя в тени старых зданий и в уличных кафе. 150 лет назад город был, конечно, другим, но и таким же — те же улицы, те же дома.

Каким его запомнил Кастусь Калиновский? По каким переулкам гулял, пока не был схвачен полицией? Где останавливался, чтобы подумать о будущем уже разгромленного к тому времени восстания? Что чувствовал, о чем мечтал?

О чем думал в тот последний день 10 марта 1864 года, когда его везли к эшафоту на Лукишской площади? От улицы Швянто Игното, где в здании бывшего монастыря содержался лидер восстания, до Лукишской площади, где и произошла казнь, полчаса неспешным шагом, еще минут 20 — до горы Гедимина.

Вот и весь путь. Сожалел ли Кастусь о том, что было или не было сделано, было ли ему страшно, всматривался ли (если это было возможно) в окна домов, откуда выглядывали любопытные горожане?

Исследователи жизни Калиновского пишут, что человеком он был принципиальным, безоговорочно верящим в свою идею и на допросах державшийся выдержанно и стойко. Его разыскивали с осени 1863 года. Кастусь успешно прятался. Поймать его помог случай.

В январе 1864 года был арестован студент Киевского университета Витольд Парафианович, который по поручению Калиновского ехал в Могилев, чтобы там создать ячейку повстанческой организации. Он и рассказал полиции, что Калиновский может скрываться в Вильнюсе под другим именем. Кастуся арестовали в съемной комнате. На допросах он никого не выдал, ни о ком из своих соратников не рассказал.

«…Калиновского отдать военному суду и закончить этот суд в трое суток», — приказал тогда виленский генерал-губернатор Муравьев.

Лукишская площадь сейчас наполнена детскими веселыми голосами: работает фонтан — струи воды бьют из-под земли. Бесплатный аттракцион приводит малышню в восторг.

Вокруг — клумбы с цветами, аккуратные газончики, зона отдыха, лавочки и несколько ярких детских площадок, между которыми стоит деревянный крест и надпись «На гэтым месцы былі пакараныя смерцю ўдзельнікі паўстання 1863−1864 гадоў і яго кіраўнікі Зыгмунт Серакоўскі і Кастусь Каліноўскі».

— Калиноускас? Это герой вашего белорусского — или русского? — восстания, — говорят молодые литовцы, с трудом подбирая слова на русском языке. О Кастусе, говорят, им рассказывают в школах и университетах, но как о рядовом политическом деятеле тех времен.

Ну и сейчас, конечно, много говорят об останках повстанцев, найденных на горе Гедимина: литовские археологи эту находку называют одной из важнейших за последние десятилетия.

Повстанцев хоронили тайно

Всего в 2017 году были найдены останки 20 человек. Похоронены повстанцы были в нескольких братских могилах. Скелеты лежали вповалку друг на друге. Первым нашли, как оказалось позже, Калиновского.

— Это был мужчина 25−26 лет, — рассказывал «Радыё Свабода» литовский археолог Гитис Грижас. — Он лежал на боку, руки за спиной связаны, тело облито известью. При нем нашли некоторые предметы: фрагменты обуви, пуговицы, медальон с изображением Богоматери Остробрамской, а также раскладной медальон, внутри которого с одной стороны крестик с Христом, с другой — сильно вытертые, но узнаваемые очертания святого Казимира.

Тогда же и там же нашли золотое обручальное кольцо Зыгмунта Сераковского, медали участников восстания, кресты и детали одежды.

И литовские, и белорусские ученые, в принципе, и до 2017 года знали или предполагали, где захоронены участники восстания: после казни тела свозили на гору Гедимина, где тогда базировался российский гарнизон.

Сделано это было специально: в 1839 году в Вильнюсе казнили участника польского восстания Шимона Конарского. Похоронили его на кладбище и очень скоро его могила стала местом паломничества. Поэтому повстанцев 1863 года хоронили тайно, а братская могила была без каких-либо опознавательных знаков.

Первые раскопки на горе Гедимина были в 1915 году. Археологи тогда нашли точное место захоронения. Помог ученым дворник, который когда-то работал в российском гарнизоне и помнил, куда свозили тела.

Тогда археологи точно описали могилу и составили отчет, в котором даже говорилось о мокасинах Калиновского. В 1921 году на горе Гедимина появился мемориал, но в 1940 году его разрушили.

Точное место захоронения опять «потеряли», но, благодаря оползню в 2016 году, снова нашли. А дальше были раскопки и долгие месяцы кропотливой работы по идентификации останков.

Привлекали крутых специалистов, использовали новейшие технологии

Профессор кафедры анатомии, гистологии и антропологии Вильнюсского университета Римантас Янкаускас говорит, что с останками работала большая группа литовских специалистов. Основные исследования проводили на его кафедре.

Для того, чтобы установить личности участников восстания, привлекли судебных экспертов, археологов, историков, генетиков и специалистов из Познаньской лаборатории, где провели радиоуглеродный анализ костей.

Применили и новейшие технологии, и компьютерные программы, с помощью которых сравнили найденные черепа и прижизненные фотографии участников восстания.

— Само по себе сопоставление одного портрета с черепом не является стопроцентным доказательством. Иногда черепа без передних зубов могут быть неправильно идентифицированы. Поэтому для более точного результата необходимо несколько фотографий одного и того же человека.

Но реалии XIX века таковы, что хорошо, если при жизни была сделана хоть одна фотография. У Калиновского, кстати, фотопортретов было три.

— Поэтому в своей работе мы опирались на целый комплекс исследований, — говорит Римантас Янкаускас.

Пока антропологи сравнивали при помощи новейших компьютерных программ и технологий черепа и прижизненные фотографии повстанцев, генетики изучали образцы ДНК.

При этом взяты они были не только из останков, захороненных на горе Гедимина, но и у родственников участников восстания, которые покоятся на двух вильнюсских кладбищах, а также у двух живых потомков. Для чистоты эксперимента взяли и образцы слюны всех специалистов, которые исследовали останки.

— Результаты каждой отдельной экспертизы дополняли друг друга и позволили либо подтвердить, либо опровергнуть первоначальную гипотезу археологов.

Например, личность Зыгмунта Сераковского была подтверждена еще на этапе археологических раскопок — рядом с останками нашли обручальное кольцо, потом были получены антропологические данные. И уже потом было сопоставление черепа и его портрета. Для опознания некоторых останков помогли архивные документы.

— В случае с Титусом Далевским личность, несмотря на фрагментарные останки, удалось установить благодаря анализу ДНК, изучив биологический материал его брата, похороненного на кладбище Роса.

Останки Кастуся Калиновского были идентифицированы, учитывая идентификацию других останков. Естественно, генетические исследования его родственников были бы кстати, но результаты поиска живых потомков, генетический материал которых был бы пригоден для такой идентификации, не увенчался успехом.

Можно было бы еще исследовать могилы его брата Виктора Калиновского и других членов семьи, похороненных на кладбище в Свислочи. Мы направляли официальный запрос о правовой помощи белорусской прокуратуре по дипломатическим каналам, но до настоящего времени продвинуться в этом вопросе нам не удалось.

Кстати, в Свислочи похоронен не только Виктор Калиновский. Там есть могилы его отца и бабушки, а также сводные братья и сестры (дети мачехи и отца). А в Польше в местечке Мостовляны похоронены мать и ее дети.

Кастуся Калиновского и других участников восстания похоронят на кладбище Роса в Вильнюсе осенью этого года.