Защитница «тунеядцев»: Пришлось пошутить о богатых родственниках из США 4 25.06.2019, 9:04

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Понимают ли чиновники, что унижают себя, исполняя декрет Лукашенко?

Из всех регионов Беларуси Гомельская область дает больше всего новостей о борьбе с декретом о «тунеядцах».

Недавно активистка профсоюза РЭП из Гомеля Мария Тарасенко заявила протестные акции во всех 24 районах гомельского региона – и везде получила запрет. Отказ активистка оспорила в судах, которые уже состоялись в Брагине, Рогачеве, Октябрьском, Мозыре и Гомеле.

А в Совете ООН по правам человека спецдокладчик по Беларуси Анаис Марэн представит доклад, в который вошла и история борьбы гомельчан, в том числе Марии Тарасенко, с декретом о «тунеядцах».

Сайт Charter97.org попросил активистку рассказать о последних новостях с «тунеядского фронта».

- В последнее время вам не раз пришлось отстаивать в судах право провести шествия «нетунеядцев» в Гомельской области. Расскажите подробнее – как это происходило?

- После ожидаемых отказов в проведении мирных акций протеста я решила оспорить каждый из них в суде.

На судах очень хорошо видно, чем руководствуются власти, налагая «табу» на наши конституционные права.

В целом могу сказать, что причины отказов в проведении уличного шествия необычностью и оригинальностью не отличаются. Фантазии властей хватает на то, чтобы заявить, будто мною не указан точный маршрут движения.

По мнению местных чиновников, я должна указывать не только улицу, но то, от какого номера дома до какого номера дома мы собираемся пройти. Оригинальный подход, ничего не скажешь.

Вторая, тоже очень распространенная причина – это якобы не соблюдение расстояний от госучерждений, образовательных учреждений и так далее, которые в основном составляют от 50 до 100 метров. Особенно этим любят пользоваться в небольших городах и поселках – ведь там все это находится в центре, близко друг от друга.

Иногда это приводит к курьезным случаям – как, например, в Брагине. Чиновники местного райисполкома пришли в суд с рулеткой и начали измерять расстояние от здания суда до пешеходной части улицы Советской, на которой я заявила проведение шествия.

- А какие еще абсурдные случаи происходили во время тяжб с чиновниками?

- Иногда случаются довольно интересные ситуации, которые запомнятся мне надолго.

Бывает, что чиновники думают, что они задают мне «заковыристые» вопросы – хотя на самом деле это, мягко говоря, нетактичные вопросы.

Например, чиновников из Ельска интересовали мои источники доходов, откуда у меня деньги на «оплату мероприятия», как они назвали протестную акцию.

Главный специалист отдела организационно-кадровой работы Ельского райисполкома Александр Мазуренко напрямую спросил: «Вы оплатили судебную пошлину, откуда у вас деньги, коль не работаете?». Вопрос, честно говоря, неуместный, ведь, кроме налоговой, никто не имеет права интересоваться доходами граждан.

В итоге, чтобы удовлетворить любопытство «специалиста» из Ельска, пришлось пошутить о богатых родственниках из США.

Но в целом скажу, что провинциальные чиновники ведут себя на судах сдержанно. Вообще люди в районах отличаются от нас, жителей больших городов, большей открытостью, доброжелательностью и общительностью. В том же Брагине, например, на крыше суда аисты гнездятся – значит люди там неплохие находятся, энергетика хорошая.

- Но при этом меряют улицу рулеткой, чтобы на допустить мирной акции… После ваших рассказов о судах в судах возникает вопрос: неужели чиновники не понимают, что они унижают себя, выполняя декрет Лукашенко о «тунеядцах»?

- Думаю, понимают, что все это глупо, абсурдно и никуда не ведет, но они исполнители – только и всего. Их мнением никто не интересуется.

Вся эта затея с повышением оплаты за ЖКХ для «тунеядцев» лишена здравого смысла. Это абсолютно незаконная и бестолковая идея – заставить человека работать, шантажируя его в 5,5 раз большей коммуналкой.

- Стало известно, что ваша история борьбы с декретом о «тунеядстве» прозвучит с трибуны ООН. Как вы оцениваете этот факт?

- Борьбу с декретом о «тунеядцах» давно пора выводить на международный уровень. Хотя бы потому, что он противоречит и Конституции, и правовым обязательствам, подписанным Беларусью.

И если Конституция, ее нормы, для наших властей – пустой звук, то в таком случае максимальная огласка всей этой абсурдной затеи, облагать безработных дополнительными поборами, думаю, принесет свои положительные плоды.

Высокая трибуна ООН в этом только поможет.