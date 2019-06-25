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Украина приостановит участие в ПАСЕ

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  • 25.06.2019, 9:21
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Если российская делегация зайдет в зал Парламентской ассамблеи Совета Европы, украинские депутаты покинут его в знак протеста.

Украина может приостановить свое участие в Парламентской ассамблее Совета Европы, после того как ПАСЕ приняла резолюцию, возвращающую Россию в состав ассамблеи. Об этом 25 июня заявила "Интерфакс-Украина" нардеп от Блока Петра Порошенко, член украинской делегации Мария Ионова, сообщает gordonua.com.

"Делегация соберется и будет решать. В принципе, мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии… И вообще, я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", – заявила Ионова.

Она также сообщила, что украинская делегация будет протестовать во время процедуры возвращения россиян в ПАСЕ.

"Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за генерального секретаря [ПАСЕ] без Украины… Члены Парламентской ассамблеи совершают самоубийство… это начало разрушения самой организации", – отметила Ионова.

Она напомнила, что шесть из 11 депутатов делегации России находятся под санкциями, так как они в РФ голосовали за введение войск в Украину.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году Россия остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что РФ выплатит Совету Европы долг по взносам (около €60 млн), если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В предыдущие годы уже было несколько попыток снять санкции с российской делегации в ПАСЕ (эту идею поддерживает и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд), но они не увенчались успехом.

Проект резолюции, которую в ПАСЕ рассматривали 24–25 июня, регламентный комитет ассамблеи принял 3 июня 2019 года. Инициаторами снятия ограничений с России стали Германия и Франция.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволяет России вернуться в ассамблею.


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