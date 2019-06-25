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Работница магазина в Вилейке украла булочки, чтобы ее быстрее уволили

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  • 25.06.2019, 9:29
Иллюстрационное фото

Сотрудница нашла себе замену, однако администрация не расторгла с ней трудовые отношения.

Происшествие случилось 23 июня в одном из крупных магазинов, пишет kraj.by.

Работница пекарни попыталась вынести из магазина 10 булочек и шесть пакетов-маек с логотипом, но была задержана охранником.

Милиции она пояснила, что пошла на кражу, чтобы ее скорее уволили. По словам женщины, она уже нашла себе замену, однако администрация не расторгла с ней трудовые отношения.

По факту мелкого хищения в отношении женщины составлен административный протокол. Ей грозит от 51 до 750 рублей штрафа.


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