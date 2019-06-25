Российско-грузинское дежавю Тенгиз Аблотия, «Эхо Кавказа»

25.06.2019, 9:37

Как и следовало ожидать, «это» произошло.

Простыми и банальными словами – «вас же предупреждали» – эту ситуацию не описать. Тут требуются тысячи самых разных междометий, которые могли бы выдать всю глубину возмущения. Нет, ну действительно вас же предупреждали сотни раз, все, кто априори умнее вас, все, кто смотрит на мир не только из окна своего лимузина, все, кто желает нам добра и при этом не имеет никакого личного интереса...

Как и следовало ожидать, ЭТО произошло... Путину в очередной раз что-то не понравилось в Грузии, и он решил использовать против нее свое традиционное оружие – экономические санкции и запрет на авиаполеты.

Ну, казалось бы, 30 лет живем по разным квартирам, но общаемся, увы, плотно и даже плотнее, чем хотелось бы. Могли бы уже понять, что слишком углублять экономические связи с Россией – это все равно, что самому подкладывать себе в дом мину.

Вот смотрю на наше правительство, которое пришло к власти в 2012 году, когда грузинский экспорт в Россию составлял ноль долларов в год. Когда из России приезжали в год примерно 300 000 туристов, и это был совершенно некритичный для страны показатель. Когда казалось, что извечная, почти наркотическая привязанность Грузии к России ушла в прошлое окончательно. И вот они пришли. Под лозунгом улучшения взаимоотношений. В итоге – через каких-то там шесть лет Россия стала главным импортером неказистой грузинской продукции и главным поставщиком туристов. Разрыв экономических связей теперь снова чреват тяжеленными последствиями.

Столько лет, столько отчаянных усилий по преодолению зависимости от чрезвычайно опасного, нервного и непредсказуемого соседа – и все коту под хвост. И снова – российский рынок, российские туристы, снова подсчет убытков, снова невыплаченные кредиты малого бизнеса, которые были взяты в первую очередь с расчетом на российских визитеров. Дежавю…

Смотрю на наше правительство, и первое желание – спустить с них штаны и прилюдно высечь, чтобы другим неповадно было...

Сколько можно, в конце концов... Каждые 5-6 лет Москва в очередной раз объявляет экономические санкции Грузии, через 5-6 лет меняет гнев на милость, снова втягивает нас в свою воронку, а через следующие 5-6 лет – снова бьет под дых. И так – по кругу.

Говорят, что умные учатся на чужих ошибках, дураки – на своих. А как назвать тех, кто не учится на своих? Кто упорно, раз за разом наступает на одни и те же грабли с полной гарантией того, что рано или поздно получит по морде? Не знаю, филологи пока не придумали подходящее слово...

Этот феномен вполне понятен. И у власти, и в бизнесе в Грузии в большинстве своем люди с психологией мелких торгашей, без принципов, без позиции, без чувства собственного достоинства. Заманить их в финансовую ловушку – раз плюнуть. Пообещайте им много денег без особого труда, легкий и непринужденный доход, не требующий ни роста профессионализма, ни развития, ни внедрения новаций, – и можете вить из них веревки. И со временем, когда доля российского рынка достигнет критических пределов, – бац, капкан захлопнется.

Официальным поводом для санкций стал инцидент с российским депутатом, но поверить в то, что Путина вдруг так взволновала моральная травма, пережитая православным коммунистом, очень сложно. На самом же деле причина в другом.

Как известно, в последнее годы, после прихода «Мечты» к власти необыкновенно активизировались пророссийские силы – как грибы после дождя появлялись всякие неправительственные организации православно-националистической направленности, различные хоругвеносцы, грузинские марши, да и просто откровенные фашисты.

Пророссийская пропаганда приняла гигантские масштабы, а главным агитатором за возвращение Грузии «под сень российских штыков» стала Грузинская православная церковь. В какой-то момент уже начало казаться, что чаша весов складывается в пользу Москвы, а у прокремлевских сил даже прорезался голос, вытянулась осанка, появилась уверенность в себе. Представляю себе, как местная грузинская пятая колонна расписывала кураторам во всех цветах радужные перспективы «русского мира» в Грузии.

И вот все это рухнуло 20 июня. Когда вдруг выяснилось, что все эти высокие ожидания, потраченные миллионы, толпы туристов и вино в российских магазинах – все это бессмысленная трата времени и ресурсов... Что оказывается «Ми лубим Расиу, эта всио наши палитики портиат» – говорят разве что местные базарные торговцы, таксисты и прочий люмпен-пролетариат, который в этой стране никогда ничего не решал и решать не будет.

20-23 июня в Грузии окончательно умерла организованная политическая вата – православники, нацисты, традиционалисты и «защитники национальной идентичности», позирующие в национальных костюмах на фоне сванских башен с наигранно суровыми лицами. Всех их как ветром сдуло, даже «добровольцы» Левана Васадзе, за день до этого сотрясавшие воздух угрозами и запугиваниями. Где они все, куда пропали? А никуда не пропали. Они все здесь. В социальных сетях, зубами защищают правительство.

20-23 июня окончательно умерла организованная политическая вата... Стало совершенно очевидно: они никто и звать их никак. Замечательный результат. За пару дней митинговой активности – годы работы и миллионы долларов выкинуты в стратосферу. Естественно, Путин никак не мог на это не отреагировать, и отреагировал он так, как умеет. Не пущать, запретить, закрыть, замуровать.

Обидно лишь то, что за тупость «Мечты», которая допустила вползание Грузии в экономическое брюхо России, отвечать нам всем. Хотя легко можно было бы это предотвратить – не вести слишком активную туристическую рекламу в России, не открывать слишком много рейсов, ввести запрет на экспорт определенного количества вина в отдельные страны. Словом, хоть на минуту подумать о том, что нас ждет.

Что ж, арба уже перевернулась, и теперь надо думать, что делать дальше.

Сегодня Грузии нужны все иностранцы – нравятся они таксистам-базарникам-попам или нет. Хватит уже воротить нос от таких перспективных с туристической точки зрения стран, как Иран, Индия и Китай, которые со временем могут компенсировать потерю россиян.

Нам нужны иностранные инвесторы, в первую очередь в агонирующее сельское хозяйство, чтобы, по крайней мере, сократить импорт продовольствия и тем самым сэкономить лишние пару сотен миллионов долларов. Соответственно, надо отменять запрет на продажу аграрных земель иностранцам.

В общем, так или иначе, у Грузии есть единственный путь из тупика, в который страну благополучно загнали совместными усилиями «мечтатели» и православные совки, и этот путь – максимальная открытость и привлекательность для иностранцев...

Иначе те проблемы, которые в ближайшие дни начнутся, – только начало...

Тенгиз Аблотия, «Эхо Кавказа»