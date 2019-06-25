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Белый дом озвучил повестку переговоров Трампа с Путиным в Осаке

  • 25.06.2019, 10:13

Вашингтон подтвердил встречу президента США с правителем РФ.

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп на саммите G20 в японской Осаке встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Представитель Белого дома заявил, что президенты США и России могут обсудить Иран, Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии, а также вопросы контроля над вооружениями, сообщает DW.

Помимо Путина Трамп также встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, запланированы встречи Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также австралийским, индийским и японским премьерами Скоттом Моррисоном, Нарендрой Моди и Синдзо Абэ.

Ранее Трамп заявлял, что «хочет поладить с Россией».

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году. Последняя запланированная встреча в Аргентине не состоялась из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Трамп внезапно отменил встречу с Путиным, поскольку Россия отказалась освободить украинские корабли и моряков.


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