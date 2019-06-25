Под Минском бунтуют сельчане 25.06.2019, 10:15

Фото: МЧС

Размытую дорогу на Воложинщине до сих пор не восстановили.

В конце мая в деревне Попки Воложинского района сильный ливень полностью размыл дорогу. Однако в порядок ее до сих пор не привели. О своей проблеме местные жители рассказали во время прямой линии Миноблисполкома, пишет mlyn.by.

— По нашей улице сейчас невозможно проехать, — раздосадован Михаил Петрович. — Мы обращались в Першайский сельсовет. Прошел месяц, но никто никаких мер не принимает.

Деревня Попки находится неподалеку от трассы Р54 Першаи — Ивенец, где 29 мая из-за сильного дождя размыло асфальтированную дорогу, в результате чего произошел обвал большого участка проезжей части. Вода сильно повредила дороги и в других населенных пунктах Воложинщины.