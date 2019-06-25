Корабль «Союз МС-11» успешно доставил на Землю экипаж МКС 25.06.2019, 10:19

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Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн провели на Международной космической станции 204 дня.

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-11" успешно доставил на Землю с Международной космической станции (МКС) космонавта "Роскосмоса" Олега Кононенко, а также астронавтов Канадского космического агентства (CSA) Давида Сен-Жака и Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Энн Макклейн, пишет «Немецкая волна».

Спускаемый аппарат приземлился на территории Казахстана в 02.47 по Гринвичу (05.47 по белорусскому времени) во вторник, 25 июня.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн провели на МКС 204 дня. В ходе работы на станции они, среди прочего, проводили научные эксперименты с целью помочь ученым на Земле разработать стойкие к биокоррозии полимерные материалы.

Командование 60-й долговременной экспедицией МКС перешло к космонавту "Роскосмоса" Алексею Овчинину. Вместе с ним на станции находятся астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг. В начале июля к ним присоединятся россиянин Александр Скворцов, астронавт NASA Эндрю Морган, а также астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прибыли на Международную космическую станцию 3 декабря 2018 года на космическом корабле "Союз МС-11". Этот запуск стал первым после аварии "Союза" 11 октября. Тогда корабль "Союз МС-10" должен был доставить на орбиту Овчинина, Хейга и груз для МКС. Однако через две минуты после запуска ракеты-носителя возникла нештатная ситуация. В результате сработала система аварийного спасения экипажа, который в итоге совершил посадку в Казахстане.