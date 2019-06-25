Что такое хорошо, что такое плохо? 7 Константин Скуратович, «Белрынок»

25.06.2019, 10:26

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Константин Скуратович

Путеводитель для белорусов по немецким зарплатам.

Многие помнят стихотворение Маяковского, в котором маленький сын обращается к отцу с вопросом, вынесенным в заголовок. Тот, отвечая, наставляет малолетнее чадо: «Если мальчик любит труд, тычет в книгу пальчик, про такого пишут тут (в книжке отца): он хороший мальчик».

Слова, адресованные извечно всем детям и отцам, похоже, по-прежнему слышны в современной Германии. Это подтверждается и статистикой рынка труда страны, согласно которой каждый участник экономики получает свое вознаграждение, адекватное его трудовому участию по цене издержек на профессиональную подготовку.

Таким образом, реализуется древнейший для человечества принцип — каждому — по труду.

Например, фирмы, занятые трудоустройством сельскохозяйственных рабочих на фермы, утверждают, что заработки тех начинаются от 1900 евро брутто в месяц.

К этому же доходному сегменту относятся грузчики-упаковщики, складские рабочие, уборщицы, мойщики стекол, прачки и гладильщицы, разнорабочие на стройках, которые имеют почасовую зарплату от 10 до 12,4 евро.

Разумеется, перечень спроса работодателей и предложений рабочей силы предельно широк, поэтому для успешной навигации в этом море не обойтись без квалифицированных лоцманов. Например, сколько на самом деле зарабатывает уборщица, если в клининговом бизнесе страны трудится около 600 тысяч работников? То есть почти каждое десятое домохозяйство пользуется их услугами. Уборщицы работают по тарифному договору и могут зарабатывать 10-12 евро брутто (минимум — 8,5 евро, максимум — 15 евро в час), из которых 2-3 евро уходит на оплату услуг посреднической фирмы Helping, которая непосредственно подбирает интересный для клиентов персонал.

Поэтому заработную плату уборщицы нельзя назвать высокой, но, исходя и этих сумм, она получает возможность самостоятельно оплачивать свою социальную страховку.

Разумеется, для определения параметров социального страхования устанавливаются и стандарты для оплаты труда. Так, немецкий работник имеет право на оговоренный законом минимальный размер заработной платы. Согласно ему же предусматривается, что зарплата работника должна быть выплачена в оговоренный с ним срок, но не позднее последнего рабочего банковского дня в месяце, следующем за месяцем, в котором работа была выполнена.

Размер минимальной оплаты труда в Германии на 2019 год составляет 9,19 евро за час работы брутто. В некоторых отраслях экономики «минималка» выше по закону на 1 — 2 евро за час работы. Но, например, самая высокая почасовая цена рабочего часа установлена для квалифицированных работников в строительстве, которая более чем наполовину превышает общую ставку.

Таким образом, общий показатель минимальной заработной платы в текущем году составляет: за час работы 9,19 евро, за восьмичасовой рабочий день — 73,52 евро, за 40-часовую рабочую неделю — 367,60 евро, за 160-часовой рабочий месяц — 1,470.40 евро.

Минимальный размер зарплаты ежегодно повышается. В 2015 году цена одного трудового часа составляла 8,50 евро, в 2019 году — 9,19 евро, а в 2020-м, по закону, она должна вырасти до 9,35 евро.

Разумеется, размер средней зарплаты в Германии законом не устанавливается, и он варьируется в зависимости от различных факторов, в том числе от региональной и отраслевой принадлежности организации, от ее размеров, уровня образования и квалификации работников, их пола и прочих. Размер среднемесячной брутто зарплаты, включая все надбавки, премиальные и дополнительные выплаты, до удержания налогов и сборов в 2017 году составлял 3.771 евро.

Данные многолетней статистики заработной платы не расходятся с обычным житейским опытом немцев, согласно которому более образованный работник получает большую зарплату. Буквально так, чем выше уровень образования, тем выше заработная плата.

Существует региональная дифференциация заработной платы, которая в зависимости от региона может отличаться на 40%. Наибольшие зарплаты получают работники южного региона, наименьшие — в новых землях, образовавшиеся на территории бывшей ГДР.

Что касается отраслевой статистики оплаты труда в Германии, она свидетельствует — самый высокий рейтинг имеют банковские служащие, за ними следую фармацевты, занятые в автомобильной, машиностроительной и химической промышленности, в энергетике, в торговле. В данном случае уровень заработной платы отражает высочайшую потребность в таких работниках.

Чем крупнее предприятие, тем выше зарплата работников. Чем больше токарей, слесарей, электриков, технологов числится в списке производственного предприятия, тем может быть большей по сравнению с коллегами на небольших фирмах. До сих пор считается, что немецкие работники отличаются высокой трудовой моралью. Это потому, считают социальные психологи, что в Германии сохраняется традиция, поощряющая выяснение отношений работника и шефа по поводу заработной платы. На сей счет даже имеется негласный регламент:

— Не стоит стесняться поговорить с шефом о повышении зарплаты.

— Нужно иметь представления о желаемой надбавке.

— Желаемую сумму денег нужно обосновать своими квалификацией и знаниями.

— Причины для повышения зарплаты нужно выбирать тогда, когда ваша работа приносит зримый вклад в деятельность фирмы.

Но затевать разговоры о повышении зарплаты с шефом стоит не чаще одного раза в полтора года. Чтобы быть ненавязчивым.

Константин Скуратович, «Белрынок»