В Евросоюзе самая низкая безработица за десять лет 25.06.2019, 10:30

В лидерах по увеличению занятости - Греция.

Безработица в Евросоюзе достигла самого низкого уровня за 10 лет – 6,8%, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Больше всего безработных было в 2013 году – почти 11% экономически активных европейцев, пишет «Европульс».

Самый низкий уровень безработицы оказался в Чехии (2,1%), следом идут Германия (3,2%) и Нидерланды (3,3%).

Больше всего безработных осталось в Греции – 18,5%. Впрочем, это на 9% меньше, чем в 2013 году (27,5%), когда уровень безработицы в Греции был самый высокий за последние 10 лет. При этом именно в Греции безработица сокращается быстрее, чем в других странах ЕС. Например, за последний год она снизилась на 2%. Следом за Грецией идут Испания (13,8%) и Италия (10,2%).

Молодежная безработица тоже снизилась. В среднем в ЕС она составляет 14,2%; это на 4,5% ниже, чем в 2016 году.