Le Temps: Владелец российского НПЗ борется с Кремлем 1 25.06.2019, 11:13

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Эта история связана с загрязнением нефтепровода «Дружба».

"Объявленный российскими властями в международный розыск Роман Трушев обвиняется в загрязнении нефти и перекрытии одной из главных нефтяных артерий, которая соединяет Россию с остальной Европой. Из своего убежища на Женевском озере он утверждает, что люди, приближенные к власти, отняли у него нефтеперерабатывающий завод", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Адриа Будри Карбо (перевод – inopressa.ru).

"Эта "история" связана с загрязнением нефтепровода "Дружба", который соединяет Россию с Евросоюзом, проходя 5500 километров через территорию Беларуси, где нефтепровод разветвляется для снабжения севера и юга континента. Именно здесь 19 апреля прозвучало предупреждение, когда в нефти был обнаружен высокий уровень хлорсодержащих соединений, разрушительных для инфраструктур", - говорится в статье.

"На рынке возникла паника: все нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Европе стали опасаться эффекта домино. Экспорт российской нефти был парализован более чем на четыре недели. Беспрецедентный случай с момента ввода в эксплуатацию нефтепровода "Дружба" в 1963 году. В Минске власти называют цифру около 35,7 млн баррелей загрязненной нефти. Это более трети ежедневного потребления в мире. Другие считают, что эта цифра слишком завышена, но ущерб в любом случае составляет несколько сотен миллионов долларов", - отмечает Le Temps.

"26 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев наметил для себя семь дней на поиски виновного. Через десять дней органы российского правосудия назвали шестерых подозреваемых. Их обвиняют в заговоре с целью ввода хлорорганики в нефтепровод, разработанный государственной компанией "Транснефть". Четверо были арестованы немедленно, двое объявлены сбежавшими в Европу. Роман Трушев - один из них", - указывает автор публикации.

"Трушев сделал свое состояние на углеводородах, со Швейцарией он связан с тех пор, как в 2009 году он поселил там свою семью. Он заверяет, что приехал к ней на каникулы, за десять дней до официального обвинения со стороны российского правосудия", - говорится в статье.

"Его экономические интересы сосредоточены в Самарской области (юго-запад России), в 1 тыс. км от Москвы. Владелец терминала "Самаратранснефть", а также небольшого прилегающего нефтеперерабатывающего завода (по крайней мере, до конца 2018 года), он обвиняется Москвой в загрязнении от 3 до 5 млн баррелей нефти, которая затем распространялась и загрязняла остальную часть сети. В начале мая был выдан ордер на его арест за кражу, мошенничество, загрязнение нефти и организованную преступность", - пишет газета.

"Я не прячусь, - говорит Трушев, его челюсти сжаты, а взгляд напряжен. - Если следователи захотят, то они могут позвонить мне и задать мне свои вопросы". Некоторые журналисты сделали это: из деловой газеты "Коммерсант", оппозиционного сайта "Медуза" и немецкой газеты NZZ, которая увлеклась историей о сорокалетнем бизнесмене, обвиненном Кремлем в участии в одном из крупнейших загрязнений в истории нефтяной промышленности", - передает автор статьи.

В Женеве его адвокат допускает, что ему понадобится подготовка защиты для возможного запроса об экстрадиции со стороны российского правосудия: "Мой клиент не имеет никакого отношения к этому загрязнению, - заявляет Сергей Лакутин, сидящий рядом с ним в ресторане. - Мы полностью уверены в швейцарском правосудии, если начнется процедура правовой помощи, но сегодня об этом речь не идет".

"Хорошей новостью стал арест по крайней мере четырех инженеров, техников и других контролеров качества "Транснефти". По мнению Романа Трушева и его адвокатов, это признак того, что следствие идет в другом направлении", - говорится в публикации.

"По его словам, таким направлением является коррупция, которая разлагает государственную компанию "Транснефть", - пишет газета.

"В результате кражи нефти потери могут быть компенсированы за счет введения в систему различных продуктов, включая хлорорганику", - передает журналист. "Это Николай Токарев (генеральный директор "Транснефти") должен быть заключен в тюрьму", - считает Трушев.

"В секторе международной торговли полагают, что произошла скорее ошибка, нежели преднамеренные диверсионные действия против этой сети длиной в 5500 километров, насчитывающей около 150 терминалов, управляемых как частными компаниями, так и государственными группами, такими как "Роснефть", - пишет журналист. "С экономической точки зрения, такое преступление никому не выгодно, - подтверждает французский консультант по биржевой торговле. - Если Россия не сможет вывозить свой газ и нефть, то ее больше не будет".

"У Романа Трушева есть алиби даже посильнее, чем небольшой размер и мощность его нефтеперерабатывающего завода. Его самарская компания "Петронефть" была у него украдена. (...) Он говорит, что стал жертвой попытки вымогательства со стороны человека, близкого к "Абсолют Банку", который предоставил ему его кредит. По его утверждению, кредитный кран для него был закрыт. Банк инициировал на заводе процедуру банкротства", - отмечает автор статьи.

Финансовые соглашения и сделки купли-продажи, с которыми смогла ознакомиться газета Le Temps, довольно сложны, но Роман Трушев утверждает, что они были навязаны теми, кто лишил его нефтеперерабатывающего завода "Петронефть" - компания, владеющая нефтеперерабатывающим заводом, была продана в декабре 2018 года трем компаниям, принадлежащим "Абсолют Банку": "Спецресурс-Сервис", "Даматриа" и "Развитие. Инвестиции. Девелопмент".

Терминал "Самаратранснефть" был продан в июне 2018 года за 10 млн долларов в июне 2018 года бывшему генеральному директору завода Роману Ружечко. Вместе со своим заместителем директора он является одним из четырех человек, уже арестованных российскими властями. "Я больше не владелец этих инфраструктур, - говорит Роман Трушев. - В обычные времена меня могли бы вызвать максимум в качестве свидетеля".

По мнению свергнутого бизнесмена, эта "история" отражает текущее состояние дел в России. В своих неудачах он усматривает кампанию по национализации оставшейся части нефтяной инфраструктуры, все еще находящейся в частных руках. "Реальность этой страны заключается в том, что вы не имеете права заниматься бизнесом. Либо вы входите в государственный аппарат, либо начинаете с нуля. Но рано или поздно приближенные к власти придут и захватят вашу компанию. Это маленькая каста из 150 человек".

"Во время интервью, которое длилось почти два часа, телефон Романа Трушева, лежавший на столе женевского ресторана, не издал ни звука. Им не интересовались ни следователи, ни журналисты: как будто в России они уже переключились на что-то другое. В четверг "Транснефть" подтвердила то, что загрязненная нефть снова продолжает двигаться по нефтепроводу по направлению к Польше", - резюмирует журналист.