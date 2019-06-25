Ловкость рук: обвешивают ли покупателей белорусские производители? 14 25.06.2019, 11:28

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Житель Новополоцка провел эксперимент.

В редакцию сайта Сharter97.org обратился читатель из Новополоцка, который решил проверить честность белорусского производителя:

«Я очень люблю продукцию ОАО «Молоко» и постоянно ее покупаю. Это касается и молока и сыра и сметаны. Продукция этого предприятия всегда качественная и меня устраивает по цене.

22 июня я купил в г.Новополоцке в гипермаркете «Евроопт» копченый сыр сулугуни производства этого предприятия. Ради интереса я решил взвесить сыр в упаковке и без упаковки. На упаковке написано: вес нетто 500гр.

Как известно, ВЕС НЕТТО — это вес самого товара без тары и упаковки.

Итоги взвешивания (см. фото):

Вес нетто - 480гр.

Вес брутто - 485гр.

В итоге мы имеем обман покупателя на 20гр. или 31 копейку.

Ведь если эти 0,31 руб. умножить на количество проданного сыра, то получится приличная сумма, на которую происходит обман покупателей. Прилагаю еще фото с датой изготовления сыра», - написал читатель Сharter97.org.