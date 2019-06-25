Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации 4 25.06.2019, 11:37

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Фото: Candice Imbert / Council of Europe

Возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы отложено.

Парламентская ассамблея Совета Европы начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Вопросом теперь займется специальная комиссия, сообщает РБК.

Обжалование полномочий по содержательным основаниям произошло по предложению грузинской делегатки Нино Гогадзе. Всего обжалование поддержали около 50 депутатов.

Отдельно глава украинской делегации Владимир Арьев обжаловал полномочия россиян по процедурным основаниям, ссылаясь на то, что в составе российской делегации есть депутаты, избранные по многомандатному округу, включая голоса жителей украинского Крыма, и избрание этих людей в Госдуму сомнительно.

Решение о том, будут ли подтверждены полномочия россиян, откладывается на 24 часа и будет принято в ПАСЕ в среду во второй половине дня, объявила президент ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

Как сообщалось, минувшей ночью решением ПАСЕ существующий механизм санкций отменен, однако у депутатов осталась возможность полностью отказать в полномочиях делегации или наложить мелкие санкции.