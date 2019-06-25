Николай Статкевич и Евгений Афнагель встретятся с жителями Витебска

Николай Статкевич и Евгений Афнагель встретятся с жителями Витебска1
- 25.06.2019, 11:47
Встреча с жителями города состоится уже завтра.
Завтра, 26 июня, в Витебске состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, а также с одним из лидеров БНК, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем.
Начало встречи в 18.00 по адресу: ул. Октябрьская, дом 2, Арт-центр VZAP.
На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.
Приглашаются все, кому это важно.
Ранее Евгений Афнагель рассказал сайту Charter97.org, как подобная встреча прошла с аншлагом в Новополоцке.