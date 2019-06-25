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Николай Статкевич и Евгений Афнагель встретятся с жителями Витебска

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  • 25.06.2019, 11:47
Николай Статкевич и Евгений Афнагель

Встреча с жителями города состоится уже завтра.

Завтра, 26 июня, в Витебске состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, а также с одним из лидеров БНК, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем.

Начало встречи в 18.00 по адресу: ул. Октябрьская, дом 2, Арт-центр VZAP.

На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно.

Ранее Евгений Афнагель рассказал сайту Charter97.org, как подобная встреча прошла с аншлагом в Новополоцке.


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