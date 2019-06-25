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Эксперты назвали привычки, которые помогут стать долгожителем

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  • 25.06.2019, 12:03
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Как увеличить продолжительность жизни минимум на 10 лет.

Среди них отказ от курения, сокращение потребления продуктов животного происхождения и физическая активность. Только это увеличит продолжительность жизни минимум на 10 лет, пишет orthodox.od.ua.

Специалист в области изучения биологического, психологического и социального старения врач-геронтолог Обри Ди Грей уверен, что менее чем через тысячу на Земле будут жить 1000-летние жители. Он уверяет, что долголетие станет результатом крепкого здоровья.

Подобного мнения придерживается американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер. Эксперты вместе посетили 3 Форум социальных инноваций в Москве, где обсуждались вопросы долголетия.

Бюттнер напомнил, что в начале 20 века продолжительность жизни была около 40 лет, ближе к 70 годам она значительно выросла в связи с тем, что люди научились бороться с различными инфекционными заболеваниями: холерой,корью, туберкулёзом. Сейчас произойдёт подобное.

С помощью новых технологий и искусственного интеллекта люди научаться лечить рак, болезни сердца, диабет, гипертонию и другие недуги. Тогда продолжительность жизни резко возрастёт. Но пока этого не произошло, эксперты во время форума назвали привычки, которые помогут стать долгожителем уже сегодня.

Во-первых, людям срочно нужно отказаться от курения. Обри Ди Грей заявил, что многие слишком много курящих, а это напрямую связано с качеством и продолжительностью жизни. Во-вторых, следует уменьшить потребление мяса, яиц и сыра и перейти на растительную пищу. Если это невозможно, то продукты животного происхождения стоит употреблять хотя бы 1-2 раза в неделю. Ну и последнее, физическую активность никто не отменял. Стоит заниматься спортом, больше ходить и заменять поездке на машине пешими прогулками. Эти привычки увеличат жизнь минимум на 10 лет. Так по крайней мере заявили эксперты.


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