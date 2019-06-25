Не пей грузинского вина! 2 Антон Орехъ

25.06.2019, 12:09

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Антон Орехъ

Я все-таки жду, когда начнутся облавы на российских рынках.

Потому что когда мы смотрели это кино в прошлый раз, облавы были – причем, грузинских торговцев почему-то искали там, где их отродясь не видали. А так основные части плана по принуждению Грузии к миру выполнены: авиасообщение запретили, вино пить нельзя.

Грузинские вина вернули в магазины пять лет назад, они занимали там большие полки, народ, ностальгировавший по старым временам, пил их с удовольствием, для прочих это была неплохая альтернатива более дорогому импорту. Было вино получше, было похуже, но мы даже не подозревали, что все эти годы, прямо с момента реабилитации, качество напитков из Грузии неуклонно снижалось, причем, у всех подряд поставщиков и вот именно теперь, в июне 2019 года, качество упало до такой степени, что пить это дальше стало невозможно!

Но жизнь богата совпадениями. Критическая точка достигнута именно в тот момент, когда феерические выступление православного коммуниста Гаврилова, всколыхнуло старые грузино-российские обиды. И глаза широко открылись! Вино превратилось в бормотуху, авиалайнеры стали кукурузниками, а грузины обернулись русофобами. И как-то так само это все вышло и как-то так само это все совпало. Да, чуть не забыл! «Боржоми»! Ведь наверняка все эти годы качество минеральной воды из Грузии неуклонно снижалось. И мы видели, что протестующие даже делали из бутылок «Боржоми» коктейли Молотова – надо ли нам ввозить и дальше в страну напиток, который становится орудием экстремистов?

Опять же поддержим наших водоносов, наших виноделов, крымчан подбодрим. В Крым туризм подхлестнем – а то в этой Грузии в последнее время всем словно медом намазано. Едут и едут в страну, управляемую из Вашингтона за ниточки. Даже не в Абхазию с Южной Осетией – а именно в Грузию едут. Единственное, до чего пока еще не дошло по непонятной причине – грузин не записали в фашисты. Своего Бандеры у них, конечно, не было и немцы до Грузии в войну не дошли, но зря, что ли Саакашвили в Киеве? Напрасно, что ли именно эти две страны так рвутся в НАТО? Впрочем, Кадыров же напомнил грузинам, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров, так что пусть не хорохорятся слишком сильно-то.

Антон Орехъ, Telegram