Гродненец поставил палатку перед администрацией района и собрался там жить 5 25.06.2019, 12:25

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Александр Лаврентьев добивается привлечения внимания к проблеме нехватки жилья.

В Гродно активист Александр Лаврентьев провел символическую акцию: поставил палатку перед зданием aдминистрации Октябрьского района Гродно. Так он хотел привлечь внимание к проблеме нехватки жилья и большим очередям на него, пишет hrodna.life. Спустя час глава администрации Олег Белинский вышел и предложил еще раз обсудить его заявление.

– Я здесь скоро буду жить, потому что дома у меня уже жить негде. У меня 34,5 квадратных метра жилья, на которых проживает пять человек. Сейчас у меня младшая дочь пойдет в школу, и мне даже письменный стол… только к потолку прибивать, чтобы она могла учить уроки. В администрации мне приходят только отказы (на арендное жилье – ред.). Я предлагаю выдавать всем такие палатки – экономно, доступно, можно жить. По крайней случае, в летний период перекантоваться можно, – говорит Александр. Он уверен, что такая проблема у 30% населения страны.

Александр по профессии повар-кондитер. У него есть жена и двое детей – дочь пяти лет и сын трех лет. Сейчас они живут в Фабричном с мамой Александра. Пять человек делят между собой 34,5 квадрата. Александр боится, что социальные службы могут увидеть условия, в которых живут дети, и у семьи появятся проблемы. К тому же, из-за отсутствия личного пространства в семье уже начались конфликты.

Александр стоит в очереди на улучшение жилищных условий с ноября 2013 года. Он хочет получить арендное жилье. Претендует на квартиры менее 60 квадратных метров, чтобы остаться в очереди и потянуть финансово. Пока на все заявления отвечали отказом. Также власти предлагают устроиться на госпредприятие с общежитием, но с зарплатой около 300 рублей. Александр обращался даже в комиссию Лукашенко– оказалось, что на каждого члена семьи не хватает прожиточного минимума. Там отправили в горисполком, от которого пока нет ответа.

Александр неделю как безработный. До этого работал в ООО «Архифуд». Говорит, получал около 650 рублей. С праздничными и фестивальными днями получалось больше. Кроме основной работы, подрабатывал на стройке. Жена работает в ТЦ «Корона» поваром. Оба супруга получить жилье от места работы не могут. Снимать – дорого, говорит Александр.

– Это жест человека, который просто не видит выхода из положения. Перед тем, как выставить палату, мы зашли в администрацию и поинтересовались, как быть в ситуации, можно ли получить жилье. Там составили несколько бумажек, дали расписаться – ждите, надейтесь, – комментирует Николай Соляник, представитель Белорусского Национального Конгресса в Гродно. Решение проблемы Николай видит в перераспределении госбюджета.

Через 10 минут после того, как Александр разбил палатку, пришли сотрудники Департамента охрана, которых вызвали в администрации. Они переписали личные данные у Александра Лаврентьева и Николая Соляника. Но нарушений в действиях активистов не увидели. Через полчаса пришел участковый и милиционер. Они также проверили у всех документы и также не увидели нарушений.

Спустя час из администрации вышел ее глава Олег Белинский. Он попросил убрать палатку, чтобы «не уничтожать газон», который принадлежит организации. И предложил еще раз рассмотреть возможные варианты жилья.

Александру предложили написать заявление на трехкомнатную квартиру с частичными удобствами по адресу 3-й переулок Калинина, 8-2. Это одноэтажный многоквартирный дом 1969 года. Находится в районе Палестины, там ходит 14-й автобус. Условия можно улучшить самим и установить удобства дома. Иногда на такие квартиры вообще нет заявлений, так что шансы получить жилье высокие.

Александр посмотрел квартиру и решил, что у семьи нет денег, чтобы привести ее в порядок. Пока они рассматривают другие варианты.