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Жители Борисова: Нет больше сил терпеть издевательства и беспредел властей

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  • 25.06.2019, 12:24
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Крик души жителей микрорайона Лядище.

Жители Борисова написали в редакцию Charter97.org о том, что происходит в их городе и как местные власти поступают с гражданами:

«Уважаемая «Хартия-97»! К вам обращаются жители города Борисова (микрорайон Лядище).

Тема наболевшая – власть и народ. Нет больше сил терпеть издевательства и беспредел. Достало.

75 лет прошло, как закончилась война, армия выгнала с нашей земли немецко-фашистских захватчиков. Народ вздохнул: наконец-то все самое страшное закончилось и теперь заживем с мечтою о «светлом будущем», но оказалось, что радость была преждевременной.

На смену немецко-фашистским захватчикам пришли «наши» и российские. И на деле оказалось, что они еще хуже предыдущих: нынешние власти делают все так, чтобы граждане Беларуси умирали медленно – в мучениях, издевательствах, лишенные элементарного-нормальных условий для жизни, без средств к существованию, без работы, без средств на лечение и покупку лекарств, содержание и обучение детей и так далее.

Что происходит сейчас в стране и, в частности, в нашем районе? Налицо ненависть, унижение, нежелание помочь людям, сплошные отписки и вечное «нет денег».

В доказательство приводим факты:

1. Мы обратились в райисполком с просьбой восстановить уличное освещение (район домов №31,27,23,25, остановка, школа №16). Восстановили – но не там, где просили люди, а дальше, на 50-100 метров в другую сторону. У нас же как была темнота, так и осталась.

2. Обратились в «Зеленхоз», чтобы спилили аварийные, сухие деревья, рядом с которыми находится детская площадка и стоянка машин (в районе домов №15, 25, 23,31). Но нам назло варварски спилили добротные липы и осины, а аварийные деревья до сих пор стоят.

3. Просили в обращении отремонтировать тротуары, дороги, оборудовать и обозначить переходы, повесить дорожные знаки. И получили письменный ответ за подписью зампредседателя Борисовского райисполкома Кирюта О.А. № «Такие ремонтные работы производятся работниками УП «Жилье» на основании предписания ГАИ Борисовского РУВД». А неужели трудно зампредседателю дать распоряжение напрямую проверить ситуацию на месте и принять соответствующее решение?

4. Обратились с просьбой поставить на участке объездной дороги от магазина «Веста» до магазина «Соседи» металлическое ограждение по обе стороны оживленной дороги с целью безопасности пешеходов. Поставили только с одной стороны, с другой – нет. Нет и тротуара, машины ездят чуть ли не по ногам пешеходов. Безопасность граждан власть не волнует.

Женщины с детьми возмущены тем, что не могут детей с колясками по бездорожью катить, им невозможно пользоваться детскими площадками, потому, что на них вечно сидят пьяницы, распивают спиртное, бьют бутылки и матерятся. Милиции никогда не видно. Оборудование детских площадок в плохом состоянии. Дороги и тротуары все требуют ремонта. Заасфальтировали только участок дороги, где ездят чиновники.

В общем, власть живет для себя, наслаждается жизнью и плюет на всех нас. Но радует то, что наконец-то появились люди, готовые бороться с беспределом чиновников. Они не хотят, чтобы их дети были рабами и понимают , что только сообща, а не на кухнях нужно бороться за достойную жизнь.

Жыве Беларусь!»


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