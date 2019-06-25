Лукашенко одобрил законопроект об амнистии 4 25.06.2019, 12:54

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Фото: AP

Кто под нее попадает?

Законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков одобрен Лукашенко, документ внесен на рассмотрение в «парламент», сообщил государственный телеканал «Беларусь-1».

Сообщается, что амнистия коснется так называемых льготных категорий граждан:

несовершеннолетних,

беременных женщин,

родителей-одиночек, воспитывающих детей до 18 лет,

инвалидов и неизлечимо больных.

Также на амнистию могут рассчитывать те, у кого есть заслуги перед страной:

военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях,

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

А вот осужденным за наркотики ждать амнистии не приходится. Отвечая 19 апреля на вопросы «депутатов» после обращения с посланием, Лукашенко заявил, что никакой амнистии не будет ни для производителей, ни для распространителей наркотиков, напоминает «Радыё Свабода».

Амнистии для осужденных по наркотических статей требует движение «Матери 328». Активистки движения, дети которых отбывают наказание за наркотики, несколько раз организовывали митинги возле «парламента», чтобы к этой проблеме прислушались. И теперь несколько активисток участвуют в голодовке, требуя пересмотра антинаркотического законодательства. Проблема в том, что даже за маленькие порции наркотических веществ людям дают большие тюремные сроки.

Законопроект о помиловании по поручению Лукашенко разработало Министерство внутренних дел Беларуси вместе с Верховным Судом и Генпрокуратурой. Ожидается, что его рассмотрят 26 июня на сессии «палаты представителей». После рассмотрения «депутатами» проект передадут в «совет республики», а потом на подписание Лукашенко.

Последний раз амнистия проводилась 4 года назад. В этом году под амнистию могут попасть около 10-12 тысяч человек.