В отношении «батюшки со свастикой» начато расследование нового дела 25.06.2019, 13:02

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Константин Бурыкин

«Духовный наставник» РНЕ стал фигурантом еще одного разбирательства.

Константин Бурыкин, более известный как «батюшка со свастикой», стал фигурантом нового разбирательства. Возбуждено уголовное дело о насилии над заведомо малолетним. Об этом tut.by сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

«УСК по городу Минску расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 167 Уголовного кодекса в отношении Константина Бурыкина. Проводятся все необходимые следственные действия. Учитывая, что речь идет о преступлении против половой неприкосновенности малолетнего, какие-либо детали по этическим соображениям разглашаться не будут», — рассказала Юлия Гончарова.

Речь идет о насильственных действиях сексуального характера в отношении заведомо малолетнего (малолетней). По санкции статьи за такое грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.

Отметим, что весной милиция рассказала об уголовном деле в отношении «батюшки со свастикой» по еще одной статье, о присвоении. По версии следствия, он, будучи в 2014−2016 годах заместителем главы «Белорусской федерации пауэрлифтинга», потратил на собственные нужды часть денег, которая полагалась на командировки спортсменам. Ущерб оценили в 17,5 тысячи рублей. За это по ч. 3 ст. 211 УК ему грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в 2017 году суд Заводского района Минска рассматривал дело священника из Гатово Константина Бурыкина. Его признали виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Там он находится до сих пор; от служения он временно отстранен, но сана не лишился.

Константина Бурыкина задержали в ноябре 2016 года. Его арест жена и друзья объяснили тем, что священник перешел кому-то дорогу в «Белорусской федерации пауэрлифтинга», которую он возглавлял последние годы. Пока шло расследование, всплыли подробности о том, что Бурыкин хранил дома диски с военной хроникой Третьего рейха, в рабочем кабинете у него висела люстра в виде свастики, и свастика была набита на руке.

— В 2000 году был назначен духовным наставником РНЕ, был с ребятами 3−4 года. Тогда эта организация не была запрещена. Проводил с ними духовные беседы, встречи, крестил, венчал. (…) Ничего зазорного сразу не увидел, а потом мне показалось, что они стали деструктивными, о чем я доложил Филарету. Мы с ними прекратили контакт, позже их признали экстремистской организацией, — рассказывал Бурыкин в суде во время допроса.