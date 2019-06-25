Фотофакт: У детской поликлиники в Бресте выстроилась очередь примерно из 100 человек 4 25.06.2019, 13:10

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Администрация винит самих родителей.

В понедельник, 24 июня, возле Брестской детской городской поликлиники №2 на ул. Советской Конституции образовалась очередь примерно из 100 человек, и ее «хвост» растянулся на десятки метров от центрального входа. Фотографии были опубликованы в сообществе «Онлайн Брест», пишет «Брестская газета». Запись собрала десятки комментариев. Некоторые комментаторы утверждают, что такие очереди в поликлинике не редкость.

По словам заместителя заведующего филиалом Брестской городской детской поликлиники №2 Натальи Сопот, большие очереди бывают не часто. По ее мнению, родители преувеличивают ситуацию.

«Эта очередь была в понедельник, люди пришли за талонами на профилактический осмотр. Вот, например, сегодня у нас вторник. Сегодня очередь была из 7 человек в такое же время. Люди сами спровоцировали эту очередь. Можно приходить каждый день, а можно прийти по какой-то неведомой причине в понедельник рано утром сразу всем, кто запланировал пройти профилактический осмотр. И из этой очереди частично были люди, которые не прошли его в феврале и марте. Они решили, что им лучше и удобнее будет это сделать в июне. Вот из-за таких вот и создаются очереди», – пояснила Наталья Сопот.

Получить талон к врачу можно тремя способами: через интернет, при непосредственном обращении в регистратуру и по телефону. Талоны в поликлинике выдают с 07.00 до 19.00 ежедневно в рабочие дни.

На вопрос о том, собирается ли администрация поликлиники решать проблему больших очередей, Наталья Сопот ответила: «Мы оптимизируем информационно-образовательную работу с населением. Кроме этого, с мая у нас организована выдача талонов на двух филиалах: на Гаврилова, 37, и на Суворова, 108-А. Получается, те, кто живет на Суворова, берут у себя, а те, кто на Гаврилова, – у себя. В основное здание приезжают только те, кто проживает на Востоке и микрорайоне Южный».