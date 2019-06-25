закрыть
25 июня 2019, вторник, 14:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Фотофакт: У детской поликлиники в Бресте выстроилась очередь примерно из 100 человек

4
  • 25.06.2019, 13:10
  • 2,122

Администрация винит самих родителей.

В понедельник, 24 июня, возле Брестской детской городской поликлиники №2 на ул. Советской Конституции образовалась очередь примерно из 100 человек, и ее «хвост» растянулся на десятки метров от центрального входа. Фотографии были опубликованы в сообществе «Онлайн Брест», пишет «Брестская газета». Запись собрала десятки комментариев. Некоторые комментаторы утверждают, что такие очереди в поликлинике не редкость.

По словам заместителя заведующего филиалом Брестской городской детской поликлиники №2 Натальи Сопот, большие очереди бывают не часто. По ее мнению, родители преувеличивают ситуацию.

«Эта очередь была в понедельник, люди пришли за талонами на профилактический осмотр. Вот, например, сегодня у нас вторник. Сегодня очередь была из 7 человек в такое же время. Люди сами спровоцировали эту очередь. Можно приходить каждый день, а можно прийти по какой-то неведомой причине в понедельник рано утром сразу всем, кто запланировал пройти профилактический осмотр. И из этой очереди частично были люди, которые не прошли его в феврале и марте. Они решили, что им лучше и удобнее будет это сделать в июне. Вот из-за таких вот и создаются очереди», – пояснила Наталья Сопот.

Получить талон к врачу можно тремя способами: через интернет, при непосредственном обращении в регистратуру и по телефону. Талоны в поликлинике выдают с 07.00 до 19.00 ежедневно в рабочие дни.

На вопрос о том, собирается ли администрация поликлиники решать проблему больших очередей, Наталья Сопот ответила: «Мы оптимизируем информационно-образовательную работу с населением. Кроме этого, с мая у нас организована выдача талонов на двух филиалах: на Гаврилова, 37, и на Суворова, 108-А. Получается, те, кто живет на Суворова, берут у себя, а те, кто на Гаврилова, – у себя. В основное здание приезжают только те, кто проживает на Востоке и микрорайоне Южный».


популярное за неделю

Мнение

Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич