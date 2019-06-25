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В Страсбурге проходят протесты из-за возвращения России в ПАСЕ

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  • 25.06.2019, 13:07
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Фото: Николай Полозов/Facebook

Митингующие собрались возле офиса Совета Европы.

Возле офиса Совета Европы в Страсбурге проходит митинг в поддержку Украины и против возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Соответствующие фото обнародовал у себя в Facebook адвокат Николай Полозов, передает nv.ua.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация официально заявила, что после такого решения приостанавливает свое участие в ПАСЕ.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.


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