Показал дорогу Путину Telegram-канал «СерпомПо»

25.06.2019, 13:35

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Время уходить

Вот и конец. И вместе с тем — начало.

Глава Ингушетии Евкуров подал в отставку. С формулировкой (согласно ТАСС), которая отражает суть отношения властей и народа по всей стране – разобщенность власти и общественности республики.

Ничто не помогло Евкурову. Пересмотр границы с Чечней возмутил республику. Ни административное протаскивание вопроса, ни давление на активистов, ни попытки мягкого и не очень подавления, не спасли. Итогом явился только раздрай, которому не видно конца.

И Евкуров не выдержал.

Все то же самое происходит и в России. Только причины другие – пенсионный грабеж, снижение уровня жизни на фоне обогащения верхушки из числа друзей президента, отъем собственности граждан, уничтожение их среды жизни. А также главное – бесправие, бесправие во всем, превращение целого народа в холопов, обязанных ждать милостей от начальства: «прямых линий», посланий, исполнения своих просьб.

Все больше крепнет впечатление, что, во-первых, власти не понимают свой народ, не желают его слышать, не понимают, что так, как в «нулевые», больше не будет. Никогда не будет. А, во-вторых, власти не могут подавить начинающуюся тотальную волну возмущения их поведением. Сама же эта волна не собирается стихать, а только крепнет.

Итог будет тот же – раздрай в стране и поражение властей. Которым все равно придется уходить. Евкуров показал своей отставкой, насколько гнилая, слабая в России власть. Насколько она, укравшая будущее у народа, сама не имеет будущего. И не верит в него.

Евкуров ушел. Показав дорогу Путину. Время уходить и ему.

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