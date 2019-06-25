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Где и когда откроется второй магазин H&M в Беларуси

  • 25.06.2019, 13:40

Магазин разместится на двух этажах и будет занимать площадь около 2−2,5 тысячи квадратных метров.

Второй H&M в Беларуси откроется в минском ТРЦ Palazzo, сообщили tut.by несколько источников на рынке коммерческой недвижимости. Читайте, какие параметры будут у этого магазина.

Еще зимой СМИ писали, что первый H&M откроется осенью в ТРЦ Galleria Minsk на проспекте Победителей. А сейчас стало известно, что в конце года должен заработать и второй магазин этого шведского бренда. Несколько источников говорят, что он откроется в ТРЦ Palazzo недалеко от Дворца Независимости.

По словам собеседников, магазин разместится на двух этажах и будет занимать площадь около 2−2,5 тысячи квадратных метров. Между уровнями предполагается установка лифтов.

Запрос в H&M отправлен. В Palazzo вопрос открытия H&M не комментируют. В торговом центре также воздерживаются от комментариев и по срокам открытия всего ТРЦ, который планировали запустить летом.

Фото: «Яндекс.Карты»

В качестве одного из якорных арендаторов в Palazzo разместится гипермаркет Bigzz. Источники сообщают также о приходе туда Reserved.

Напомним, заказчиком строительства Palazzo является компания RRY Capital. В Минске ее представляет «БелМартПлаза». Ее основателем является американец Рудольф Риад Юнес, а сама компания инвестирует в недвижимость в Беларуси, Ливане, Нигерии и Турции.

Инвестор торгово-развлекательного центра Palazzo Рудольф Риад Юнес.
Фото: Максим Шумилин

В разных источниках сумма инвестиций достигает 100 миллионов долларов.


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