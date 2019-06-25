Ученые нашли секрет молодости в глубинах термитника 25.06.2019, 14:13

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Если бы термиты жили столько, сколько люди, то их монархи достигли бы возраста 1000 лет.

"Если бы термиты "Macrotermes bellicosus" жили столько, сколько люди, то их монархи достигли бы возраста 1000 лет. Подобное долголетие интересует ученых, работающих в Германии и в Кот-д'Ивуаре", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Камий Лавуа.

"В чем секрет юности цариц и царей термитов? Профессор Фрайбургского университета Джудит Корб вместе со своей командой уже приблизилась к ответу на этот вопрос. Прошло тридцать лет с тех пор, как биолог регулярно посещает уголок саванны в Кот д'Ивуар, чтобы тщательно исследовать со своим помощником термитники - холмики, достигающие высоты в несколько метров", - говорится в статье.

"Внутри термитника действует строгое разделение труда. Монархи несут ответственность за половое размножение, солдаты защищают колонию, а рабочие подают еду. В среднем рабочие живут всего два месяца, по сравнению жизнью монархов, длящейся двадцать пять лет. Это непропорциональная разница в возрасте для насекомых, которые редко живут более года. Следовательно, ожидаемая продолжительность жизни цариц и царей в сто раз больше, чем у их подданных (которые являются их детьми), в то время как все термиты одного и того же термитника имеют одинаковую ДНК. Беспрецедентная ситуация в животном мире", - отмечает автор статьи.

"Результаты исследования команды Джудит Корб, опубликованные в журнале PNAS, устанавливают, что старение у этого вида связано с активностью "прыгающих генов". Эти способные к передвижению элементы ДНК принадлежат к группе так называемых эгоистичных элементов: они самопроизвольно дублируются и способны самостоятельно перемещаться или копироваться независимо от центральных механизмов, управляющих копией остальной части ДНК, таких как клеточное деление. При этом прыгающие гены могут нарушать нормальное функционирование других генов, рядом с которыми они перемещаются. Когда белки и энергия больше не производятся, это может привести к старению и смерти, резюмирует исследовательница", - передает Le Temps.

"Джудит Корб сделала интригующее наблюдение: у монархов прыгающие гены неактивны, что объясняет их долговечность. Теперь предстоит выяснить, почему. Эти насекомые защищены от старения с помощью какого-то защитного механизма, который подавляет прыгающие гены, - пишет журналистка. "К октябрю мы введем фрагменты ДНК в головы термитов, пойманных Давидом. Эти фрагменты будут атаковать защитный механизм монархов ", - поясняет Джудит Корб. Если их прыгающие гены реактивируются, а насекомые умрут преждевременно, то исследовательница докажет причинную связь между их защитным механизмом против прыгающих генов и необычайной долговечностью королев и королей".

"Прыгающие гены очень распространены у животных. Они были изучены на мышах и на людях. "Редким является установление причинно-следственной связи на основе научных экспериментов, это было сделано только на примере мух дрозофил", - утверждает профессор. Если результаты ее исследований подтвердятся, то это станет не только убедительными экспериментами для второго вида, то есть термитов, но также откроет возможность применения этого механизма на людях", - считает автор публикации.

"Термиты обещают стать новыми перспективными моделями для исследования в области геронтологии. Так установилось сотрудничество с Институтом Пауля Эрлиха в Лангене, в Германии, с целью применения результатов этого исследования на людях", - говорится в статье.

"Мы не знаем, сколько потребуется времени, чтобы подавить прыгающие гены в организме человека... и вообще, доберемся ли мы туда! Понадобится, по крайней мере, десять лет, чтобы окончательно понять этот механизм на уровне термитов, а затем необходимо будет провести клинические испытания, сначала на мышах", - указывает биолог.