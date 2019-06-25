МАРТ, «Евроопт» и «Два гуся» 3 25.06.2019, 14:18

1,770

Нарушается ли в Беларуси антимонопольное законодательство.

ООО «Евроторг», оператор крупнейшей в нашей стране сети магазинов «Евроопт», подал в суд на МАРТ. Ретейлер добивается отмены решения министерства, в котором он назван нарушителем антимонопольного законодательства, пишет «Экономическая газета».

Опасно быть самым дешевым

Еще в 2017 г. небольшая гомельская розничная сеть из трех магазинов, работающих под брендом «Два гуся» (ООО «Широких»), начала получать от своих поставщиков настоятельные просьбы повысить цены либо угрозы приостановить отгрузки.

В сообщениях, поступавших по электронной почте и посредством Viber, партнеры ссылались на мониторинг цен, который проводил крупнейший розничный торговец.

Смысл обращений был предельно прост: поставщики боялись лишиться доступа на прилавки огромной сети «Евроопта». И некоторые из них в итоге прекратили отгрузки своих товаров в адрес ООО «Широких». Это при том, что последняя этим партнерам платила исправно и прочие свои обязательства не нарушала.

Итогом попадания указанной информации в МАРТ стало решение министерства от 04.05.2019 № 186/37-2019 о нарушении антимонопольного законодательства ООО «Евроторг».

Ведомство сочло установленным факт нарушения антимонопольного законодательства, проведя расследование после жалобы ООО «Широких»; отметило, что розничные цены у гомельской сети были ниже, и после требования «Евроторга» входящие цены поставщиков для сети «Два гуся» были увеличены либо ими полностью были прекращены отгрузки товаров.

Основные доказательства министерства – переписка представителей поставщиков (вся она распечатана и заверена нотариально), анализ, расчеты и подтверждение фактов приостановления отгрузок.

Каких-либо последствий в виде штрафа, предписания или иных мер воздействия решение не получило, так как со стороны пострадавшего от описанных действий ООО «Широких» не выдвинуто требование начать административный процесс.

Но крупнейшая розничная сеть все равно добивается признания упомянутого решения МАРТ необоснованным и немотивированным. В связи с чем и обратилась в Верховный Суд.

«Не виноватая я, он сам пришел!»

Подготовительное судебное заседание по иску ООО «Евроторга» к МАРТу об оспаривании и признании недействительным решения последнего прошло в главной судебной инстанции нашей страны под председательством судьи Короткевич.

По мнению ООО «Евроторг», антимонопольный орган неправильно и недостаточно оценил все факты и не доказал нарушение. А раз так, нет и признаков недобросовестной конкуренции:

«Очевидно, что констатация государственным органом факта нарушения напрямую затрагивает наши интересы как субъекта, поскольку способна негативным образом сказаться на репутации и отразиться на хозяйственной деятельности», – заявила представитель ретейлера.

Она назвала непоследовательной переписку торговых представителей, говорящих о давлении розничного гиганта на поставщиков.

«Только в одном – двух письмах «АстраСинтезом» упоминается, что «Евроторг» что-то требует – поднять ценовую дистанцию либо цены для поставщиков.

Само ООО «АстраСинтез» написало, что с компанией-владельцем «Евроопта» не сотрудничало и не поставляло эту продукцию в принципе, а многие другие участники переписки отрицают информацию о каких-то требованиях, считает «Евроторг».

Всю переписку поставщиков юристы крупнейшей белорусской сети считают «личной интерпретацией» и факт своего давления на кого-либо категорически отрицают. Наоборот, говорят о попытках скрыть таким образом ее участниками предоставление исключительно больших скидок ООО «Широких»:

«Непонятно, почему кто-то, покупая в больших объемах, должен платить значительно дороже, еще и предоставляя логистику? Тут рыночные отношения. Если поставщик будет давать одному по 5 руб., другому – по 3 руб., любой задумается о пересмотре отношений».

Сами мониторинги «Евроторг» не считает чем-то необычным:

«Это забота о том, чтобы продукция, которую мы покупаем, была по разумной цене. Это право любого покупателя – узнать цену продаваемого товара».

МАРТ: нет сомнений, что давление было

Представитель антимонопольного органа твердо придерживается своей изначальной позиции:

«Обращаем внимание, что состав нормы права, на неправильное применение которой на ссылается истец, а именно – подп. 1.4 п. 1 ст. 16 Закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» – предполагает следующие действия: призывы и обращения к другим хозяйствующим субъектам, иные действия или угроза действием со стороны хозяйствующего субъекта непосредственно либо через других лиц, направленные на препятствование предпринимательской деятельности других лиц».

Представители министерства акцентировали внимание на том, что ООО «Евроторг» требовало установления ценовой дистанции от конкурентов, причем не отпускной цены, а именно конечной цены на полке. При этом они ссылались на пояснения представителей одного из поставщиков – ООО «АстраСинтез» и нотариально заверенную электронную переписку. Представители государства уверены, что из нее прямо следует, что ООО «Евроторг» требовал установления ценовой дистанции – 10% от конкурента.

Представители МАРТ сообщили, что имеют и другие доказательства – пояснения сотрудников компании «Караван», в которых также указывается на то, что ООО «Евроторг» требовало повышения цен для ООО «Широких».

Кроме того, любой поставщик заинтересован в реализации максимально высокого объема продукции. Поэтому требование о повышении розничной цены никак не соответствовало коммерческим интересам поставщиков и могло повлиять на снижение объема продаж.

Если говорить о стандартной коммерческой практике – да, разумно, когда контрагент требует для себя предоставления скидок, выгодной цены. Но на момент предъявления претензий оператору сети «Евроопт» этот ретейлер не располагал и не мог располагать данными об уровне отпускных цен для гомельского ООО «Широких», а также о других важных условиях коммерческого сотрудничества, таких как предоплата либо наличие задолженности. Поэтому он в любом случае не мог объективно оценивать, насколько справедливы цены поставщиков.