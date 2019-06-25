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Мария Тарасенко: Именно осенью для «тунеядцев» наступят «горячие» времена

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  • 25.06.2019, 14:33
  • 1,358
Мария Тарасенко
Фото: facebook

Коммуналка подорожает в разы.

Гомельчанка Мария Тарасенко рассказала «Радыё Рацыя» о своей борьбе против декрета о «тунеядцах».

Напомним, что гомельчанка Мария Тарасенко стала первой в Беларуси «не занятой в экономике», которая подала в суд на чиновников.

Женщина посчитала, что если она ежедневно покупает товары, пользуется какими-то услугами, то, соответственно, платить ряд косвенных налогов. Таким образом, в экономике она все-таки занята.

После этого Мария Тарасенко получила официальное письмо из комиссии по «тунеядцам» при администрации Железнодорожного района Гомеля, в котором сообщалось, что она исключена из списка людей «не занятых в экономике».

- Правда ли, что вы собираетесь регистрировать Ассоциацию «тунеядцев»?

- Пока что мы эту инициативу только разрабатываем, но какие-то конкретные шаги еще не делали. Посмотрим, каким образом дальше будут развиваться события в связи с декретом о «тунеядцах».

Именно осенью для тех, кто не занят в экономике, наступят «горячие» времена, так как «коммуналка» подорожает в разы, и вот тогда, возможно, активизируется и наша деятельность по созданию ассоциации. Поэтому проект есть и, думаю, мы его реализуем.

- Вы подавали заявку на проведение более 20 пикетов, в ходе которых планировали информировать людей о декрете о «тунеядцах», но ни один не разрешили.

- Да, власти, как видим, не хотят, чтобы народ получал информацию о том, как защищать свои права, особенно если человек неправильно попал в список «тунеядцев». Сейчас идет процесс обжалования отказов, так Конституции дает право гражданам на мирные собрания.


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