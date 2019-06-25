Австрийский суд одобрил экстрадицию украинского олигарха Фирташа в США 2 25.06.2019, 14:40

Дмитрий Фирташ

В США украинского олигарха обвиняют во взятке.

Верховный суд Австрии во вторник одобрил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, передает агентство Reuters.

Генеральная прокуратура Австрии ранее потребовала от Верховного суда (ВС) отменить экстрадицию Фирташа в США, поскольку считает, что решение о ее допустимости, принятое Высшим земельным судом Вены в феврале 2017 года, нарушает законодательство страны.

Отмечается, что окончательное решение — за федеральным министром юстиции Австрии.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.