Лукашенко дал компании олигарха Олексина правo обучать стрельбе и модернизировать оружие 4 25.06.2019, 15:11

Алексей Олексин

Диктатор подписал указ.

Лукашенко 24 июня подписал указ № 245 о деятельности спортивно-стрелкового комплекса, принадлежащего СЗАО «Энерго-Оил» олигарху Алексею Олексину. Правитель Беларуси поставил перед «Энерго-Оил» задачу развивать «культуру обращения с оружием», сообщает «Белсат».

Пресс-служба Лукашенко подчеркивает, что указ обусловлен уникальностью стрелкового комплекса, «аналогов которому в Беларуси нет».

Указ Лукашенко относит к задачам комплекса, в частности, обучение стрельбе, патриотическое воспитание молодежи, а также «развитие и поддержание в обществе традиций и культуры обращения с оружием, навыков безопасного обращения с ним».

«Для выполнения указанных задач СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» наделяется правом заниматься военно-исторической и военно-познавательной просветительной деятельностью, оказывать организациям и физическим лицам услуги по формированию навыков обращения с оружием, стрельбе из боевого, служебного и гражданского оружия, обучению стрельбе и повышению стрелковой квалификации, приведению к нормальному бою имеющегося у организаций и физических лиц боевого, служебного и гражданского оружия, а также его ремонту и модернизации», – отмечают в пресс-службе.

Лукашенко включил «Энерго—Оил» в список юридических лиц с особыми уставными задачами, утвержденный Указом от 30 августа 2002 года № 473.

Спортивно—стрелковый комплекс, принадлежащий СЗАО «Энерго—Оил», находится под Минском в агрогородке Семково. Комплекс предлагает такие услуги, как пристрелка оружия, стрельба по мишеням, стрельба для корпоративных клиентов и др.

Алексей Олексин – бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», которая входила в состав Управления делами президента Беларуси. До 2012 года был бизнес-партнером Юрия Чижа. В рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, который составляет «Ежедневник», Рлексин занимает 4-е место.

Интересы Алексея Олексина сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), логистике (занимается проектом мультимодального промышленно-логистического комплекса в Оршанском районе) и ресторанном бизнесе. В конце 2017 года власти доверили его компании «Энерго-Оил» создание единой товаропроводящей сети, которая будет продавать табачную продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешнем. В прошлом году для табачного бизнеса олигарха Олексина депутаты Мингорсовета проголосовали за изменение границ Минска.