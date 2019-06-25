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Дон-Кихоты белорусской энергетики

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  • 25.06.2019, 15:45
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Как чиновники хотят победить ветряки и солнечные батареи.

СМИ уже писали о квотах, которые «в режиме секретности» распределили между участниками рынка моторных масел. В результате чего часть поставщиков смазочных материалов из РФ была удалена с рынка без всяких законных оснований. Как выяснилось, квотами «обижены» оказались не только они. Еще более сложная ситуация у производителей электроэнергии из возобновляемых источников, пишет «Экономическая газета».

Как заманивали инвесторов

Об этом мало кто знает, но в области развития возобновляемой энергетики Беларусь является лидером среди постсоветских стран. Во многом это случилось благодаря Закону «О возобновляемых источниках энергии», который был подписан в декабре 2010 г. и вступил с силу в середине 2011-го.

Главный постулат Закона – преференции для участников рынка – сделал свое дело: инвесторы стали в очередь. И все было замечательно.

Рынку не помешали даже квоты, которые были утверждены указом Лукашенко № 209 от 18.05.2015 «Об использовании возобновляемых источников энергии» и постановлением Совмина № 662 от 06.08.2015 «Об установлении и распределении квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии».

Межведомственная комиссия исправно, как часы, распределяла их (квоты) по заявкам облисполкомов до 1 ноября текущего года на год следующий.

Альтернативная энергетика – только от «Белэнерго»?

Но хорошее, как правило, имеет привычку заканчиваться неожиданно. С прошлого года квоты перестали распределять. Инвесторы – причем не только внешние, но и внутренние, – в недоумении. Как так – по закону должны быть квоты, но их нет. Что дальше делать производителям «зеленой» электроэнергии, если генерировать ее нельзя?!

Причем всем известно, что Минэнерго подготовило изменения в указ Лукашенко № 209 и постановление Совмина № 662. Суть предлагаемых энергетиками изменений имела принципиальный характер, способный поставить большой жирный крест на возобновляемой энергетике, – полная монополизация этого рынка (в руках «Белэнерго»?).

Причем в нарушение не только антимонопольного законодательства, но и договоренностей в рамках ЕАЭС о создании рынка электроэнергии.

Сегодня зарегулированность белорусского рынка возобновляемой энергетики реально зашкаливает. К примеру, предлагается обязать производителей за сутки ставить в известность Минэнерго о том, сколько они завтра собираются произвести электроэнергии на своем ветряке. Это нормально?

Квоты на погоду от Минэнерго

Но как можно планировать производство «зеленой» энергии, если ее источники регулируются Всевышним?! Дожди выпали – образовался большой объем воды в водохранилищах – пошел более активно сброс ее в турбины – те стали работать производительнее. Солнце светит целый день ярко – солнечные электростанции дают больше энергии; небо сплошь затянуто тучами – электроэнергии будет меньше. Весь день дует сильный ветер – ветряные электростанции работают на 200%. И наоборот – если весь день тишь и гладь, то производительность ветряков падает в разы.

Действующее законодательство требует принимать в государственные сети ВСЮ энергию от возобновляемых источников, независимо от желания или нежелания госчиновников.

Ссылки же на стабильность сетевой нагрузки – это уже отговорки. Это банальная каждодневная проблема, которая даже с полным исчезновением нетрадиционной энергетики никуда не исчезнет. Например, по данным Минэнерго, сегодня она не мешает работать источникам установленной мощностью почти 400 МВт. А с учетом того, что объем производимой электроэнергии в стране из возобновляемых энергоисточников в совокупном балансе всей генерируемой электроэнергии составляет всего 1,14%, то пенять на них вообще смешно.

– Мы понимаем энергетиков, – говорит Владимир Нистюк, исполнительный директор Ассоциации «Возобновляемая энергетика», – Они до сих пор точно не знают, что будут делать с энергией Островецкой АЭС, с вводом которой в Беларуси практически на треть увеличится количество генерируемой электроэнергии.

Но при чем здесь «зеленая» энергетика? В стране принят закон, опираясь на который, инвесторы хотят создавать возобновляемые источники электроэнергии, но им не разрешают (вопреки закону).

По закону инвестор имеет повышающий коэффициент на производимую им электроэнергию в течение 10 лет. После чего применяется стимулирующий тариф – 0,75% от промышленного тарифа. То есть все прописано в законе. И логика инвесторов проста: если вы хотите изменить правила игры – вносите изменения в закон.

Тогда мы все поднимем руки и сдадимся: закон суров, но это закон. Но если принимаются решения, которые идут вразрез с законом, начинается правовой беспредел. В конце концов, отпугивая инвесторов в возобновляемой энергетике, мы отпугиваем их и в остальных сферах.

Самое парадоксальное: одной из причин последней смены руководителя Минэнерго называют несоблюдение законодательства, требования на выделение квот даже для тех, кто производил энергию для собственных нужд (хотя в законе прямо прописано, что это не требуется).

То есть солнечную электростанцию, предназначенную для производства электричества для собственного сарая (гаража, дома, теплицы), тоже очень желают заставить согласовывать с Минэнерго. Но к чему это, если я не подключен к сетям «Белэнерго»?! Логики здесь нет. Есть желание регулировать все и вся, пренебрегая действующим законодательством.

Государство против госпредприятий?

В мире белорусскую нетрадиционную энергетику уже хорошо знают. Наше оборудование по пиролизной переработке отходов в топливо успешно поставляется в Китай, есть заказы из России, сегодня переговоры уже на завершающей стадии с Южной Кореей, Болгарией, Сербией. Зарубежные потребители проявляют интерес к новому белорусскому виду топлива, который состоит на 80% из отработанного масла и на 20% – из воды (на нем работает тепловое оборудование на полигоне в Липках).

С одной стороны, треть сельхозпредприятий не знают, что делать с навозом, с другой – есть инвесторы, которые готовы вложить миллионы долларов в биогазовые установки по переработке отходов животноводства и растениеводства. Но не могут. Потому что квоты не распределены.

Кстати, благодаря Закону на этот рынок в качестве инвесторов пришли даже белорусские госкомпании. К примеру, «Беларуснефть», которая построила солнечную электростанцию на более, чем 50 МВт, в Гомельской области. Вложились по-крупному в аналогичные проекты и другие госкомпании.

И что теперь? Спишем все эти средства в убытки и потери?

Откреститься от мировых трендов в области возобновляемых источников электроэнергии Беларуси не получится. Когда весь цивилизованный мир пытается перевести генерацию энергии с традиционных источников (нефть, газ, уголь) на нетрадиционные ветер, солнце, воду, отказываться от трендов – значит не просто стоять на месте, а двигаться в противоположном направлении, в каменный век.


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